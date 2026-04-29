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Kult-Konditorei kommt nach Innsbruck: Zauner eröffnet ersten Pop-up-Store
© Zauner/PR

Tradition & Moderne

Kult-Konditorei kommt nach Innsbruck: Zauner eröffnet ersten Pop-up-Store

29.04.26, 11:17
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Das ist eine kleine Sensation für alle Mehlspeis-Fans: Die traditionsreiche Hofzuckerbäckerei Zauner verlässt erstmals ihren Heimatort Bad Ischl und kommt nach Innsbruck. Fast 200 Jahre lang war klar: Wer Zauner will, muss ins Salzkammergut. Jetzt ändert sich das, zumindest temporär. 

Mit einem Pop-up-Store im neuen Quartier DAS RAIQA schlägt das Traditionshaus ein völlig neues Kapitel auf. Von September 2026 bis Ende Jänner 2027 bringt Zauner seine berühmten Spezialitäten nach Tirol. Die Idee dahinter: Tradition trifft auf modernes, urbanes Umfeld. 

Das erwartet Sie vor Ort

Kult-Konditorei kommt nach Innsbruck: Zauner eröffnet ersten Pop-up-Store
© Zauner/PR
 

Auf rund 40 Quadratmetern gibt es eine kuratierte Auswahl der beliebtesten Zauner-Produkte. Mit dabei:

  • der legendäre Zaunerstollen
  • feine Confiserie
  • saisonale Spezialitäten

Gerade zur Weihnachtszeit wird es besonders stimmungsvoll: Eine eigene „Zauner Weihnachtswelt“ mit Adventkalendern, klassischem Gebäck und Glücksbringern soll für echtes Kaffeehaus-Feeling sorgen. Ein besonderes Highlight: Ein kunstvoll gestaltetes Schaustück aus der Backstube gibt Einblick in die Konditor-Kunst des Hauses. 

Handwerk statt Massenproduktion

Kult-Konditorei kommt nach Innsbruck: Zauner eröffnet ersten Pop-up-Store
© Zauner/PR
 

Seit der Gründung im Jahr 1832 steht Zauner für eines ganz besonders: echte Handarbeit. Jedes Produkt entsteht in Bad Ischl mit viel Erfahrung und Liebe zum Detail und genau dieses Qualitätsversprechen soll auch in Innsbruck spürbar sein. 

„Zauner goes West“

Für das Familienunternehmen ist der Pop-up-Store ein bewusst gesetzter Schritt. Geschäftsführer Philipp Zauner spricht von einem Pilotprojekt, das zeigen soll, dass sich Tradition auch an neuen Orten erlebbar machen lässt.

Die Wahl von Innsbruck kommt dabei nicht zufällig: Tirol und das Salzkammergut verbindet ein ähnliches Verständnis für Qualität, Handwerk und Genuss.

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