Heurigen in Wien mit Aussicht: Diese Lokale bieten den besten Blick

Wein mit Aussicht schmeckt einfach besser: Diese Heurigen in Wien bieten nicht nur gutes Essen, sondern auch einen der schönsten Blicke über die Stadt.

Wien ohne Heurigen? Nicht vorstellbar. Und sobald die Temperaturen steigen, gibt es eigentlich nur einen richtigen Plan: draußen sitzen, ein Glas Wein in der Hand und idealerweise einen atemberaubenden Blick über die Stadt genießen. Denn seien wir ehrlich: Ein Achterl schmeckt gleich doppelt so gut, wenn die Aussicht stimmt. Hier kommen fünf Heurige in Wien, bei denen genau das garantiert ist.

1. Wieninger am Nussberg

Der Klassiker am Nussberg und das völlig zurecht. Hier sitzen Sie quasi auf einer kleinen Terrasse über Wien und schauen direkt auf die Stadt hinunter. Die Atmosphäre ist entspannt, fast schon ein bisschen wie Urlaub. Zwischen Weinreben, Natur und Ruhe vergisst man schnell, dass man eigentlich noch in Wien ist. Neben Wein und klassischen Heurigenschmankerln gibt’s auch hausgemachte Kuchen, perfekt für einen langen Nachmittag.

2. Wagnerei

Wer keine Lust auf lange Anstiege hat, aber trotzdem Aussicht will, ist hier richtig. Die Wagnerei punktet nicht mit dem typischen Stadtpanorama, sondern mit einem Blick ins Grüne. Vor allem abends wird es hier magisch, wenn die Sonne langsam untergeht und alles in warmes Licht taucht. Ein Ort, der zeigt: Aussicht muss nicht immer Skyline sein.

3. Weinhandwerk

Etwas außerhalb, am Fuße des Bisambergs, wartet ein Heuriger mit echtem Entschleunigungsfaktor. Hier sitzen Sie zwischen Gemüsegarten, Blumenwiese und Hängematten, fast wie in einem kleinen Natur-Retreat. Für den besten Blick über Wien lohnt sich ein kurzer Spaziergang den Berg hinauf. Danach schmeckt das Glas Wein gleich noch besser.

4. Flammerie Genusshütte

Ganz oben in der Stammersdorfer Kellergasse gelegen, verbindet dieser Heurige alles, was man sich wünscht: Weinreben, regionale Küche und ein weiter Blick über Wien. Hier fühlt sich der Abend schnell wie ein kleiner Kurzurlaub an, nur ohne lange Anreise.

5. Hütte am Bellevue

Mitten in den Weingärten gelegen, bietet dieser Buschenschank eine besonders gemütliche Atmosphäre. Bio-Weine, klassische Heurigenküche und ein ruhiger Garten machen den Ort perfekt für alle, die es etwas entspannter mögen. Auch Hunde sind willkommen, was den Ausflug gleich noch sympathischer macht.

Wien kann viel, aber Heurige mit Aussicht gehören definitiv zu den Highlights. Ob mit Blick über die Stadt oder hinein in die Natur: Diese Orte zeigen, wie schön ein einfacher Abend mit einem Glas Wein sein kann.