Eine kulinarische Hommage an Neapel in Wien

Neapel schmeckt nach Sonne, Meer, engen Gassen, lauten Stimmen und großer Leidenschaft. Genau dieses Lebensgefühl bringt die Via Toledo Enopizzeria mit ihrer neuen Sonderkollektion "Echos Neapels" nach Wien – und widmet vier besondere Pizzen den Ikonen der süditalienischen Stadt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Pizza ist in Neapel weit mehr als ein Gericht. Sie ist Kultur, Erinnerung, Identität – und manchmal sogar eine Liebeserklärung. In der (1080 Wien) wird diese Idee jetzt auf besonders genussvolle Weise zelebriert: Mit der Spezialkollektion "Echos Neapels" wird jede Pizza zur Hommage an eine Persönlichkeit, die untrennbar mit der Seele Neapels verbunden ist.

Denn Neapel ist mehr als seine Gassen, Plätze, Paläste und der Blick aufs Meer. Die Stadt lebt durch die Menschen, die sie geprägt haben – durch Künstler, Sportlegenden, Musiker und Charaktere, die bis heute nachhallen. Genau diesen "Echos" widmet Via Toledo vier außergewöhnliche Pizza-Kreationen.

© Via Toledo Enopizzeria

Vier Pizzen, vier Ikonen Neapels

Den Auftakt macht "Nostalgia", gewidmet dem Schauspieler und Regisseur Massimo Troisi. Die Pizza kombiniert Fiordilatte, Pesto di Liguria, Kräuterschinken und getrocknete Tomaten – eine Komposition, die mediterrane Leichtigkeit mit einem Hauch Sehnsucht verbindet.

Mit "Identità" ehrt Via Toledo niemand Geringeren als Diego Armando Maradona. Der Fußballgott von Neapel bekommt eine kraftvolle Pizza mit Ragù aus Schwein und Rind, das 12 Stunden sanft gegart wird, verfeinert mit Parmigiano Reggiano DOP. Intensiv, emotional und unverkennbar – so wie Maradonas Verbindung zur Stadt.

© Via Toledo Enopizzeria

Deftig und charakterstark wird es bei "O’ Schiaffone", einer Hommage an Bud Spencer. Belegt mit Porchetta Romana, Fiordilatte, Provola, gerösteten Kartoffeln und Trüffelmayonnaise, ist diese Pizza ein echtes Statement: herzhaft, großzügig und mit ordentlich Persönlichkeit.

Die vierte Kreation, "O’ Mare", ist dem Musiker Pino Daniele gewidmet. Mit Fiordilatte, Rucola-Pesto, Lachs sowie griechischem Joghurt mit Limette, Pfeffer und Knoblauch bringt sie eine frische, maritime Note auf den Teller – wie ein kulinarischer Gruß vom Golf von Neapel.

Dolce Vita mitten in Wien

Doch Via Toledo setzt nicht nur auf außergewöhnliche Pizzakunst. Das Konzept verbindet traditionelle neapolitanische Pizza mit ausgewählten Weinen – und schafft damit ein modernes Dolce-Vita-Erlebnis im Herzen Wiens. Die passende Weinbegleitung macht aus dem Pizza-Abend einen genussvollen Kurztrip nach Italien.

So wird die neue Sonderkollektion nicht nur für Pizza-Fans spannend, sondern für alle, die italienische Genusskultur lieben. Zwischen knusprigem Teig, hochwertigen Zutaten und Geschichten großer neapolitanischer Persönlichkeiten entsteht ein Erlebnis, das weit über klassische Pizza hinausgeht.