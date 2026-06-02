Irre! SO viel kostet das teuerste Dinner der Welt auf Ibiza

Auf Ibiza befindet sich das wohl exklusivste Restaurant der Welt: das Sublimotion. Ein Abendessen ist hier nicht nur eine Mahlzeit, sondern eine beeindruckende High-Tech-Inszenierung.

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Das ist an Dekadenz kaum zu überbieten: Im Luxus-Restaurant Sublimotion auf Ibiza kostet ein einziges Abendessen unfassbare 1.650 Euro pro Person. Doch wer jetzt nur an Essen denkt, irrt gewaltig – hier wird eine Show der Superlative geboten.

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Exklusiver geht es nicht

Doch wer hier essen will, braucht nicht nur das nötige Kleingeld, sondern auch Glück. Nur 12 Gäste pro Abend dürfen im exklusiven Restaurant im Hard Rock Hotel Platz nehmen. Das Konzept stammt von keinem Geringeren als dem spanischen Zwei-Sterne-Koch Paco Roncero, der für seine avantgardistische Küche bekannt ist. Er wollte ein Erlebnis schaffen, das man nie wieder vergisst.

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Die teuerste Show der Welt auf dem Teller

Für den Preis eines Kleinwagens bekommt man im Sublimotion eine beeindruckende Gegenleistung. Das Menü umfasst 20 Gänge, die aber nur ein Teil des Erlebnisses sind. Jeder einzelne Gang wird von einer eigenen, spektakulären Inszenierung begleitet.

Die wichtigsten Show-Elemente im Überblick:

3D-Projektionen: Die Wände des gesamten Raumes verwandeln sich in virtuelle Welten, von einer Unterwasserlandschaft bis zum Weltall.

Die Wände des gesamten Raumes verwandeln sich in virtuelle Welten, von einer Unterwasserlandschaft bis zum Weltall. Spezialeffekte: Licht, Nebel und Musik werden perfekt auf die Gerichte abgestimmt.

Licht, Nebel und Musik werden perfekt auf die Gerichte abgestimmt. Schauspiel: Ein Team von Darstellern interagiert mit den Gästen und führt durch den Abend.

Feiern im Luxus-Bunker

Das Sublimotion ist nicht nur ein Restaurant, sondern eine Event-Location für die Superreichen. Besonders beliebt sind maßgeschneiderte Themen-Menüs für besondere Anlässe. Wer also seinen Geburtstag im ultimativen Luxus feiern möchte, kann hier eine private Show buchen, die ganz auf die eigenen Wünsche zugeschnitten ist – vorausgesetzt, das Budget spielt mit.