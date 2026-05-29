›Storytelling Dishes‹ als neues Konzept

Klassische Wiener Küche, neu gedacht: Das Restaurant Béla Béla trägt Norbert Zauchingers Handschrift. ab sofort treffen hier Tradition, Kreativität und junge Talente aufeinander.

Norbert Zauchinger Chef de Cuisine im Béla Béla. © Béla Béla

Kreativ. Das Steigenberger Hotel Herrenhof in Wien stellt die Weichen für eine neue kulinarische Ausrichtung: Mit Norbert Zauchinger übernimmt ein erfahrener Spitzenkoch die Position des Chef de Cuisine im Restaurant Béla Béla. Zuletzt war er als Executive Chef im Restaurant TwentyTwo im Clarion Hotel am Wienerberg tätig.

Rindsroulade, ein Klassiker mit Kaffee neu interpretiert. © Béla Béla

Sein Anspruch: die Wiener Küche neu zu denken – ohne ihre Traditionen aus den Augen zu verlieren. Wie diese Handschrift auf den Teller kommt, zeigt eines seiner Signature Dishes – die Bio-Rindsroulade vom Kaiserteil, gefüllt mit Bio-Gemüse, Kaffee und Erdäpfel. Ein Gericht, das klassische österreichische Küche mit unerwarteten Akzenten verbindet.

Grammelknödel, eine Hommage an Andi Wojtas Minoritenstüberl. © Béla Béla

Gerichte, die Geschichte erzählen

Junge Talente. Ein zentrales Element der neuen Küchenlinie sind die eigens entwickelten „Storytelling Dishes“. Hinter dem Konzept stehen sorgfältig komponierte Gerichte, die Geschichten aus Wien und dem unmittelbaren Umfeld des Hauses erzählen. Dazu zählen auch die Jour Grammelknödel mit Sauerkraut, Süßholz und Wacholdersafterl. Sie sind eine Hommage an Andi Wojtas Minoritenstüberl und seine legendären Grammelknödel.

Zauchinger liegt auch der Koch-Nachwuchs am Herzen. Seine Lehrlinge müssen nicht nur als Frühstücksköche arbeiten, sondern dürfen sich kreativ entfalten, Ideen eigenständig entwicklen, von der Kreation über die Kalkulation bis zur Präsentation beim Gast. Aktuell ist das Lehrlingsgericht eine hausgemachte Pasta – gefärbt mit Tomaten oder Roten Rüben – in einer cremigen Oberssauce mit Maishendlbrust. Ein Konzept, das handwerkliche Ausbildung und kreative Eigenständigkeit miteinander verbindet.