S-Bahn-Sperre in Wien: Alle Ausweichrouten auf einen Blick

Die bevorstehende Sperre der S-Bahn-Stammstrecke stellt den Wiener Nahverkehr vor eine harte Probe. Dichtere U-Bahn-Intervalle, Schienenersatzverkehr und Linienänderungen sollen den täglichen Weg zur Arbeit sichern.

Wer in Wien mit den Öffis unterwegs ist, muss sich auf ein verkehrstechnisches Mammutprojekt einstellen. Für die anstehende Modernisierung der Wiener S-Bahn-Stammstrecke haben die ÖBB und die Wiener Linien bereits weitreichende Ersatzkonzepte für Züge, U-Bahnen und Straßenbahnen ausgearbeitet. Das Großprojekt ist dabei in zwei zentrale, aufeinanderfolgende Bauphasen unterteilt, die das gesamte Verkehrsnetz vor eine gewaltige Belastungsprobe stellen.

Das Großprojekt beginnt mit einer erneuten Sommersperre zwischen Floridsdorf und Praterstern vom 4. Juli bis zum 6. September. Direkt im Anschluss startet am 7. September die zweite Phase mit einer 14-monatigen Hauptsperre des Abschnitts zwischen Praterstern und Hauptbahnhof. Für zusätzliche Sperren im Sommer sorgen weitreichende Arbeiten, die vom 10. August bis 6. September auf den nördlichen Anschlussstrecken zwischen Floridsdorf und Süßenbrunn, Gerasdorf sowie Jedlersdorf stattfinden.

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Ausweich-Konzept für die Sommersperre

Für die erneute Sperren-Phase im Sommer wird zwischen Floridsdorf und Praterstern ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dabei greift das bereits bekannte Zwei-Buslinien-Konzept der Verkehrsbetriebe.

Der gelbe Direktbus fährt ohne Zwischenhalt direkt zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf.

Die blaue Linie bedient als normaler Ersatzverkehr auch die Haltestellen Wien Traisengasse und Wien Handelskai.

Neu in diesem Sommer führen die ÖBB einen Direkt-Shuttlebus zwischen dem Bahnhof Meidling und der U-Bahn-Station Längenfeldgasse ein, um eine zusätzliche leistungsfähige Anbindung an die U4 zu gewährleisten. Dieser wird auch während der Hauptsperre der Stammstrecke ab September 2026 zur Entlastung der U6 beitragen.

Zu den Auswirkungen aufs Weinviertel gehört, dass die Linien REX2 und REX3 vorzeitig in Wolkersdorf beziehungsweise Korneuburg enden. Von dort fahren Ersatzbusse nach Floridsdorf, Handelskai oder Praterstern mit direktem Anschluss an das U-Bahn-Netz. Der REX1 wird über Stadlau und Simmering direkt zum Hauptbahnhof umgeleitet

Maßnahmen für die 14-monatige Hauptsperre

Da ein reiner Bus-Ersatzverkehr zwischen Hauptbahnhof und Praterstern aus Kapazitätsgründen nicht zielführend ist, setzen die Wiener Linien ab September auf weitreichende Netzverstärkungen.

Die Linie U1 wird in den Spitzenzeiten auf ein Intervall von 2 Minuten und 20 Sekunden verdichtet.

Die Linie U2 fährt im dichten Takt von 3 Minuten und 20 Sekunden. Um diesen Betrieb stabil zu halten, wird der ursprünglich angedachte Mischbetrieb mit der U5 zwischen Karlsplatz und Rathaus vorerst nicht umgesetzt

Die Linie U4 verkürzt die Wartezeiten für Fahrgäste auf alle 3 bis 3 Minuten und 20 Sekunden.

Die Linie U6 wird im schnellen Takt von 2 Minuten und 40 Sekunden betrieben und erhält zusätzlich einen Reservezug am Morgen für maximale Intervallstabilität.

Straßenbahn-Upgrades

Die Linie O fährt im 5-Minuten-Intervall und bietet zusätzliche Kapazitäten durch den ausschließlichen Einsatz von Langfahrzeugen.

Die Linie 62 wird ab Meidling umgeleitet und verstärkt die Linie 18 über den Matzleinsdorfer Platz und Hauptbahnhof bis zum Quartier Belvedere.

Die Linie 18 fährt im beschleunigten 6-Minuten-Takt und wird von der Station U3 Schlachthausgasse bis zur Station U2 Stadion verlängert.

Veränderte Flughafen-Anbindung

Da die Station Wien Mitte von den S-Bahnen während der Hauptsperre nicht angefahren werden kann, wird die Flughafenschnellbahn S7 bis beziehungsweise von St. Marx kurzgeführt.

In St. Marx besteht ein direkter Anschluss an die Straßenbahnlinien 18 und 71.

Der REX7 wird über den Hauptbahnhof umgeleitet.

Als Alternative bietet der City Airport Train Ersatzbusse im dichten Takt mit bis zu fünf Fahrten pro Stunde zwischen Wien Mitte und dem Flughafen an.

Zudem erweitert der ÖBB Postbus sein Angebot um eine direkte Verbindung vom Praterstern zum Flughafen.

Zeitgleiche Baustellen bei U-Bahnen und Bims im Sommer

Fahrgäste sollten zudem bedenken, dass die Wiener Linien die schulfreie Zeit parallel für eigene Großprojekte im Schienennetz nutzen.

Bei der U3-Teilsperre kann die U3 vom 4. Juli bis 23. August wegen Weichenarbeiten zwischen Westbahnhof und Hütteldorfer Straße nicht fahren, weshalb Fahrgäste auf den 49er oder die Ersatzstraßenbahn E3 ausweichen müssen.

Bei der U4-Teilsperre wird vom 3. Juli bis 2. August der Abschnitt zwischen Landstraße und Schwedenplatz für eine neue Gleisverbindung gesperrt, sodass die Linien U1 und U3 im Innenstadtbereich beim Umsteigen helfen.

Zum Straßenbahn-Gleisbau gehört, dass im Zuge der Modernisierungsoffensive heuer insgesamt 12,5 Kilometer Gleise erneuert und 33 Weichen getauscht werden, was im Sommer zu Großbaustellen in der Spitalgasse sowie der Währinger Straße und am Universitätsring führt.

In den Sommerferien geht auch mit Gleisbaustellen weiter. © Wiener Linien/Maximilian Döringer

Tipps für alle Pendler im Großraum Wien

Die Verkehrsexperten des Österreichischen Instituts für Raumplanung, der ÖBB und der Wiener Linien raten dringend dazu, im Vorfeld alternative Routen genau zu prüfen und generell deutlich mehr Wegzeit einzuplanen. Wer die Möglichkeit hat, sollte die absolute Spitzenstunde von 7:00 bis 8:00 Uhr morgens meiden.

An wichtigen Knotenpunkten wie Meidling, Hauptbahnhof, Praterstern und Landstraße wird ab September verstärkt Info-, Service- und Sicherheitspersonal eingesetzt, um den Fahrgästen bei der Orientierung im veränderten Netz zu helfen.