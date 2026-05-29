Vienna Pride: So bunt waren Wiens Öffis noch nie!

Die Wiener Linien setzen im Pride Month mit der Kampagne "We stay proud" ein Zeichen für Vielfalt und schicken ihre Öffis erneut im Regenbogen-Look durch Wien.

Der Juni steht voll und ganz im Zeichen der Pride-Bewegung - und die Wiener Linien sind mittendrin statt nur dabei. Unter dem Motto "We stay proud" will man heuer wieder mit einer groß angelegten Kampagne der LGBTQIA+-Community eine Bühne bieten. Vor diesem Hintergrund sind während des gesamten Pride-Months die Straßenbahnen mit Regenbogen-Progressiv-Fahnen unterwegs. Zudem gibt es im Fanshop ikonische, bunte U-Bahn-Würfel, T-Shirts, Fächer, Socken sowie Sticker- und Tattoo-Bögen im Love-Design zu erwerben.

© Wiener Linien/Julia Allerding

Mitmachen ist angesagt: Fahrgäste und Unterstützer können in den kommenden Wochen persönliche Statements an die Wiener Linien senden und so ein starkes Zeichen in der ganzen Stadt setzen. Fotos mit Pride-Botschaften landen nicht nur auf Social Media, sondern auch auf den digitalen Screens in den U-Bahn-Stationen. Alle Infos zur Mitmachaktion gibt’s unter www.wienerlinien.at/pride-aktion.

© Wiener Linien / Julia Allerding

Die Wiener Linien stehen für Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt – und zwar das ganze Jahr über. Das ist unsere tiefe Überzeugung, denn die mehr als 9.500 Mitarbeiter aus 70 Nationen stehen stellvertretend für die bunte Bevölkerung Wiens. Gemeinsam sind die Wiener Linien erfolgreich – durch vernetzte Zusammenarbeit, gegenseitigen Respekt und gelebte Vielfalt.