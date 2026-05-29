European Street Food Festival macht in Wilhelmsburg Station

Mexikanisch, indisch, norwegisch oder doch der klassische American Burger?

Beim European Street Food Festival ist für jeden Geschmack etwas dabei. Dutzende Food-Trucks und Stände aus aller Welt verwöhnen die Besucher - alles frisch vor Ort zubereitet.

Seit 2015 tourt das Festival durch ganz Österreich und hat bereits rund 4 Millionen Gäste begeistert. Europaweit gibt es kein vergleichbares Projekt dieser Art.

© ESF

Hinter dem Erfolgskonzept steckt Showproduzent Jochen Auer und sein Team der Stage Culinarium Catering GmbH - bekannt durch Caterings für Weltstars wie die Rolling Stones, Lady Gaga oder Metallica. Auer produziert seit 36 Jahren Events und ist auch der Kopf hinter Europas erfolgreichster Tattoo-Show, der Wildstyle & Tattoo Messe. Von herzhaft bis süß, von vegan bis Fleischklassiker - beim Street Food Festival bleibt kein kulinarischer Wunsch offen. Öffnungszeiten: Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr. EINTRITT FREI! Alle Infos unter www.streetfood-festival.eu. Mahlzeit!