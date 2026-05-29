Millionen-Pleite! Schloss Leopoldsdorf ist insolvent

Ein historisches Juwel in der Krise: Über die Lifestyle Realbesitz Verwertungsgesellschaft - Eigentümerin von Schloss Leopoldsdorf bei Wien - hat das Landesgericht Korneuburg am Freitag ein Sanierungsverfahren eröffnet.

Die Schulden laut Creditreform: satte 12,9 Millionen Euro, 23 Gläubiger sind betroffen. Der Absturz kam demnach durch einen fatalen Dominoeffekt: Gleich zwei prominente Mieter im Schloss - die Eyemaxx International Holding und die VST Building Technologies - schlitterten in die Pleite. Ihre Masseverwalter lösten die Mietverträge auf, die dringend benötigte Liquidität für den Erhalt des historischen Gebäudes versiegte schlagartig.

Die Suche nach Nachmietern scheiterte

Die Büroflächen waren zu speziell auf die früheren Mieter zugeschnitten. Auch der geplante Verkauf des Schlosses kam nicht zustande: Interessenten aus Drittstaaten zögerten, eine Einigung über den Kaufpreis blieb aus. Den ungesicherten Gläubigern soll eine Quote von 30 Prozent angeboten werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Michael Ludwig-Lang bestellt. Das Ziel bleibt der Verkauf des Schlosses - zu bestmöglichen Konditionen.