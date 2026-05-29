Spiele zum Spottpreis in der Glasfabrik

Ein Spieleflohmarkt in Rudolfsheim‑Fünfhaus sorgt am kommenden Samstag für echte Jagdstimmung unter Brettspiel‑Fans.

Die Glasfabrik öffnet am Samstag, den 30. Mai, ihre Tore für alle Spiele-Liebhaber. In der Felberstraße 3 erleben Besucher von 10 bis 17 Uhr ein wahres Paradies in Form eines Flohmarktes. Von einfachen Kinderklassikern bis zu Kulttiteln wie Monopoly und Risiko liegt alles auf den Verkaufstischen, was Kinder, Familien und Freunde seit Jahren begeistert.





Der Flohmarkt setzt ganz auf Nostalgie und Entdeckerfreude. Zwischen alten Kartons, Geheimtipps und liebevoll gepflegten Sammlerstücken entsteht eine echte Trödelladen-Stimmung. Angeboten werden Brettspiele für alle Altersgruppen. Die Preise liegen deutlich unter dem Neuwert, viele Stücke wechseln für nur wenige Euro den Besitzer. Damit wird das Event zu einem der günstigsten Wege, seine eigene Spielesammlung zu erweitern.