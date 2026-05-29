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Land will Mondsee nicht mehr kaufen.

Schwarzbau

Laimer-Bootshaus am Mondsee muss weg

29.05.26, 14:46
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Die bekannte Bootshütte am Mondsee muss abgerissen werden. Das entschied das Landesverwaltungsgericht. 

Das Gericht gab damit das Gericht der Gemeinde Mondsee Recht, die den Abriss beantragt hat. Die bekannte Hütte, in der eine Wasserskischule untergebracht ist, hatte zuletzt ÖFB-Star Konrad Laimer gekauft.

Laimer
© Getty

Schwarzbau-Verdacht

"Im Verfahren wurde festgestellt, dass das tatsächlich errichtete Gebäude wesentlich größer ausgeführt wurde als ursprünglich bewilligt und die bebaute Fläche deutlich über das genehmigte Ausmaß hinausging. Darüber hinaus wurden tragende Bauteile, die Konstruktion sowie Teile der Nutzung abweichend von den bewilligten Einreichunterlagen ausgeführt", heißt es in einer Aussendung des Landesverwaltungsgerichts.

Die Frist zur Beseitigung wurde mit sechs Monaten festgesetzt. Der Entscheid kann noch beim Verwaltungs- oder Verfassungsgerichtshof rechtlich bekämpft werden.

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