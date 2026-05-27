Mega-Programm im Juli - Das bringt das Donauinselfest 2026

Mit über 700 Stunden Programm auf 14 Bühnen bietet das Donauinselfest 2026 auch heuer eine vielfältige Mischung aus Musik und Unterhaltung für alle – wie immer bei freiem Eintritt.

In wenigen Wochen verwandelt sich die Donauinsel wieder in die größte Open-Air-Bühne Europas. Von 3. bis 5. Juli geht die 43. Ausgabe des Donauinselfests über die Bühne. Heuer findet das riesige Event eine Woche später als gewohnt unter dem Motto "Sommer an!" statt. Der Eintritt ist wie immer an allen drei Tagen komplett gratis.

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Gratis-Eis und Inklusion zum Ferienstart

Der erste Festivaltag steht ganz im Zeichen der Jugend und der Inklusion. Pünktlich zum Zeugnistag können Familien direkt auf die Insel kommen. Ab 11.30 Uhr gibt es auf der großen Festbühne gratis Eis, solange der Vorrat reicht. Um 12 Uhr startet dort das große Inklusionskonzert mit Thorsteinn Einarsson. Die Auftritte werden von einer Gebärdensprachdolmetscherin live übersetzt und direkt auf den großen Videowänden übertragen. Ein weiteres Highlight folgt am Nachmittag, wenn Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die Athletinnen und Athleten der Special Olympics Sommerspiele persönlich auf der Bühne ehrt.

"Erstmals fällt das Donauinselfest auf das erste Ferienwochenende und eröffnet am Freitag damit offiziell den Wiener Sommer und damit auch leistbare Angebote wie die Summer City Camps oder das vielfältige Freizeitprogramm von WienXtra. Einen Tag zuvor, am 2. Juli, startet außerdem der Kultursommer Wien mit Gratisprogramm in den Grätzeln, am nächsten Tag kommen Hunderttausende auf die Donauinsel. Das ist Ausdruck einer klaren Haltung und ein starkes Signal. Kultur im öffentlichen Raum, bei freiem Eintritt, für alle Wienerinnen und Wiener, das ist der Anspruch dieser Stadt, und das wird durch das Donauinselfest besonders sichtbar", erklärte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ).

Nico Santos, Jazz Gitti und My Ugly Clementine

Musikalisch wird auf 14 Bühnen und dem 4,5 Kilometer langen Areal für jeden Geschmack etwas geboten. Auf der großen Festbühne rocken am Freitag My Ugly Clementine und Giant Rooks. Am Samstag folgen Legenden wie Gert Steinbäcker mit Band sowie die Earth, Wind & Fire Experience. Am Sonntag sorgen schließlich NESS, KAMRAD und Nico Santos für den krönenden Abschluss.

Wer es härter mag, ist bei der Rock-Bühne richtig, wo Bands wie Airbourne und Avatar für ordentlich Lärm sorgen. Auf der Schlager-Bühne wartet eine echte Legende, denn Jazz Gitti feiert mit den Disco Killers ihren 80. Geburtstag auf der Insel. Für elektronische Beats sorgen Stars wie Alle Farben auf der Electronic Music Bühne, während das Kulturzelt unter anderem Kabarett mit Barbara Balldini bietet.

Frauen-Power beim Nachwuchs

Seit 16 Jahren bietet der Rock The Island Contest jungen Talenten eine riesige Bühne. Heuer setzten sich aus rund 300 Bewerbungen sechs Musik-Acts durch, die allesamt von Frauen angeführt werden. Namen wie LELLA, ams, emma, Stubenfliege und BlackSunZet werden die großen Bühnen eröffnen. Bei den Jüngsten siegte Amelie Ricca, die auf der Kinderfreunde-Insel auftreten wird.

Sport, Kasperl und Nervenkitzel in der Luft

Abseits der Musik wird tagsüber ein volles Programm für die ganze Familie geboten. Erstmals ist der Österreichische Fußball-Bund mit Stationen und einer Autogrammstunde der Frauen-Nationalmannschaft vertreten. Mutige können mit dem Sky Flyer abheben und die Aussicht genießen. Für die Kleinsten gibt es den Kasperl sowie Robert Steiner und die Ratte Rolf Rüdiger auf der Kinderfreundeinsel.

Seniorinnen und Senioren können sich beim Country-Linedance amüsieren. Zudem kehrt der beliebte Edelstoff-Designmarkt bei der Floridsdorfer Brücke zurück. Gutes tun kann man heuer übrigens auch beim Becherpfand. Wer seine zwei Euro Pfand spendet, unterstützt die Österreichische Krebshilfe Wien und deren Aktion für Sonnenschutz und Hautkrebs-Prävention.