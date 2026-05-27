Europas edelste Shopping-Meile wird in Wien verkauft

Wo sonst reiche Kunden bei Dior und Prada einkaufen, geht es jetzt um das ganz große Geld. Das weltberühmte Goldene Quartier in Wien wechselt den Besitzer und lockt finanzstarke Investoren aus aller Welt an.

Das wohl wertvollste Filetstück aus dem zerbrochenen Immobilienimperium von René Benko steht ab sofort auf dem Markt. In der Wiener Innenstadt hat der Verkauf des weltbekannten "Goldenen Quartiers" begonnen. Die Nobel-Immobilie zählt zu den exklusivsten Adressen in ganz Europa. Jetzt wollen die Insolvenzverwalter der Signa Prime und die deutsche RAG-Stiftung, der knapp ein Viertel der Anlage gehört, das prestigeträchtige Objekt zu Geld machen.

458 Millionen Euro wert

Ein aktuelles Gutachten eines Immobiliensachverständigen aus dem Jahr 2024 beziffert den Verkehrswert der Luxus-Immobilie mit satten 458 Millionen Euro. Wer hier einsteigt, kann mit enormen Einnahmen rechnen, denn die jährlichen Mieteinnahmen betragen rund 18 Millionen Euro. Allerdings ist die Liegenschaft auch schwer belastet. Bei einer finanzierenden Bank stehen Höchstpfandrechte von insgesamt mehr als 370 Millionen Euro im Grundbuch. Die Rendite für Käufer soll bei rund vier Prozent liegen.

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Teuerstes Pflaster von Wien

Das denkmalgeschützte Gebäudeensemble zwischen Tuchlauben, Bognergasse und Am Hof umfasst rund 18.300 Quadratmeter vermietbare Fläche. Die Anlage wurde Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet und im Jahr 2013 nach Plänen des renommierten Architekturbüros HNP Architects generalsaniert. Heute gilt das Quartier als die prägendste Luxusdestination in der Wiener Innenstadt und beherbergt das Who's Who der internationalen Modewelt. Weltbekannte Luxusmarken wie Prada, Bottega Veneta, Giorgio Armani, Miu Miu, Alexander McQueen, Etro, Zegna und Rimowa sind hier eingemietet.

Die größten Mieter sind Christian Dior mit 2.100 Quadratmetern und Valentino mit rund 880 Quadratmetern Fläche. Nach Angaben von Immobilieninsidern beträgt die Miete im Erdgeschoß rund 160 Euro pro Quadratmeter. Neben den edlen Geschäftsflächen gibt es auf 9.600 Quadratmetern repräsentative Büros für bonitätsstarke Unternehmen sowie Gastronomie und einige Wohnungen. Mit der Vermarktung wurde der internationale Immobiliendienstleister CBRE exklusiv beauftragt.

Eine einmalige Chance für Investoren

Der Markt für solche Spitzen-Immobilien ist heiß begehrt, aber die Objekte sind extrem rar. "Das Goldene Quartier ist nicht nur eine der prominentesten Immobilien Österreichs, sondern auch ein international beachtetes 'Trophy Asset' mit außergewöhnlicher Strahlkraft", betont Lukas Schwarz von CBRE Österreich.

Vergleichbare Liegenschaften seien in dieser Form in Europa kaum verfügbar und kämen nur in besonderen Situationen auf den Markt. "Eine einmalige Chance für Investoren, ein solches Asset zu erwerben", so Schwarz weiter.

Nun wird sich zeigen, ob sich in Zeiten gestiegener Zinsen und einer allgemein zurückhaltenden Investmentstimmung am Immobilienmarkt Käufer finden lassen, die bereit sind, den entsprechenden Millionenpreis zu zahlen.