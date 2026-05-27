Brand in Gewerbegebiet: Zwei Verletzte bei Großeinsatz

Bei einem Brand am Mittwoch in Zwentendorf (Bezirk Tulln) ist die Feuerwehr im Großeinsatz gestanden.

Drei Hallen und ein ehemaliges Bürogebäude in einem Gewerbegebiet in der Katastralgemeinde Erpersdorf wurden zerstört. Rund 250 Mitglieder von 18 Feuerwehren standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Am Abend war der Brand laut Landeskommando unter Kontrolle. Zwei Personen, darunter ein Feuerwehrmann, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

In der Halle eines Gewerbebetriebes war aus vorerst unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando. Kurz nach 17.00 Uhr wurde die zweithöchste Alarmstufe "B3" ausgelöst. Beim Eintreffen der ersten Helfer standen bereits mehrere Hallen sowie ein ehemaliges Bürogebäude in Vollbrand. Mehrere Atemschutztrupps waren im Einsatz. Auch eine Drehleiter wurde aufgeboten, um den Brand zu bekämpfen. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Hallen und weitere Gebäude konnte verhindert werden.