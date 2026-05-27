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Damenschuhe geklaut NÖ
© LPD NÖ

Besitzer gesucht

170 Paar Damen-Schuhe geklaut: Diebischer Fetischist (56) geschnappt

27.05.26, 15:17
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Der Damenschuh-Liebhaber soll das Diebesgut vor den Wohnungen der Damen entwendet haben. 

NÖ. Einen kuriosen Fund hat die Polizei bei einer Hausdurchsuchung im Bezirk Baden gemacht: Sichergestellt wurden 170 Paar Damenschuhe. Diese dürfte ein 56-Jähriger vor Wohnungstüren in Mehrparteienhäusern im Bezirk Baden entwendet haben. Der Mann verweigerte die Aussage und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht. Ein Großteil des Diebesguts konnte noch keinen Opfern zugeordnet werden. Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei Fotos, um die Besitzerinnen zu finden.

Damenschuhe NÖ
© LPD NÖ

Der 56-Jährige wurde nach einem Wohnhauseinbruchsdiebstahl im Dezember des Vorjahres in Berndorf ausgeforscht, die Hausdurchsuchung wurde am 23. April durchgeführt. Sichergestellt wurden der Aussendung zufolge teils gebrauchte Schuhe in unterschiedlichen Größen. Geschädigte bzw. Zeugen wurden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Berndorf (Tel.: 059133-3304) zu melden.

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