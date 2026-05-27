Female First: waff mit neuen Arbeitschancen

Wie und wo wollen wir morgen arbeiten – und wie können Frauen die Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung optimal nutzen? Genau diese Fragen stand am 27. Mai im Mittelpunkt von "Female First: Frauen-Beruf-Chancen“, dem Flagship-Event des waff im Rahmen des Future Fit Festivals.

"Frauen sind eine treibende Kraft für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft unserer Stadt. Mit Female First schaffen wir einen Raum, in dem Frauen neue berufliche Möglichkeiten entdecken, sich vernetzen und konkrete Unterstützung für ihren nächsten Karriereschritt erfahren“, betont Wiens Vizebürgermeisterin und Arbeits- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ).

Frauen sollen Zukunft mitgestalten

waff-Geschäftsführer Marko Miloradović unterstreicht die Bedeutung gezielter Unterstützung in Zeiten des Wandels: "Die Arbeitswelt verändert sich rasant – durch Digitalisierung, KI und den Bedarf an neuen Qualifikationen. Gerade jetzt ist es wichtig, Frauen dabei zu unterstützen, diese Veränderungen nicht nur mitzuerleben, sondern aktiv mitzugestalten. Female First zeigt, welche Chancen in Zukunftsbranchen liegen und welche Angebote der waff dafür bereitstellt.“

17 Unternehmen mit Infoständen vor Ort

Das Event richtet sich exklusiv an Frauen zwischen 18 und 65 Jahren und bietet ein vielfältiges Programm rund um Beruf, Weiterbildung und Zukunftskompetenzen. Insgesamt 17 Unternehmen präsentieren sich mit Infoständen und informieren über Karrierewege und Einstiegsmöglichkeiten. Mehr als 30 Expertinnen geben in Workshops, Coachings und Bühnentalks praxisnahe Einblicke – von Gehaltsverhandlungen über Selbstständigkeit bis hin zu MINT-Berufen, Digitalisierung und mentaler Gesundheit. Ergänzt wird das Angebot durch kostenlose Bewerbungsfotos, Bewerbungschecks, Kinderbetreuung und Möglichkeiten zum Networking.