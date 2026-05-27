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Tausende Euro Schaden wegen Diebstahls von Pfand-Leergut
© Recycling Pfand Österreich

Ganzer Container

Tausende Euro Schaden wegen Diebstahls von Pfand-Leergut

27.05.26, 22:18
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Vom Gelände eines Lebensmittelmarktes im Bezirk Wolfsberg ist in den vergangenen Tagen Pfand-Leergut im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden. 

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Mittwochabend mitteilte, nahmen die unbekannten Täter einen ganzen Container mit Pfanddosen und Plastikflaschen mit. Auch Getränkekisten und Getränketräger wurden gestohlen.

Der Diebstahl ereignete sich den Polizeierkenntnissen zufolge im Zeitraum vom Freitag bis Samstag vergangener Woche. Bei einem weiteren Diebstahl im selben Objekt seien zwischen Samstag und Dienstag erneut größere Mengen an Leergut, aber auch Getränke und Lebensmittel von Verkaufsaufstellern gestohlen worden.

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