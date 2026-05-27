Wolfsabschuss im Bezirk Zwettl in Niederösterreich erfolgt

Im Bezirk Zwettl ist am Dienstag ein Wolfsabschuss erfolgt.

Das männliche Tier habe sich einem bewohnten Gebäude genähert und habe nur schwer vergrämt werden können, hieß es seitens des Landes am Mittwochabend. Es handelt sich um den dritten erlegten Wolf im Bundesland, in allen drei Fällen war der Bezirk Zwettl der Schauplatz.

Vor der Tötung sei in den vergangenen Wochen mehrmals ein Wolf im betroffenen Revier gesichtet worden, wurde betont. Der Abschuss sei dem Land innerhalb der vorgesehenen Frist gemeldet worden, eine Begutachtung durch Sachverständige des Landes sei umgehend erfolgt. "Weitere Ergebnisse werden die genetischen Untersuchungen bringen", wurde angekündigt.

"Wenn sich Problemwölfe bei uns Siedlungen oder bewohntem Gebäude nähern und damit die Sicherheit der Menschen bedrohen, dann dürfen sie natürlich vertrieben, vergrämt und erlegt werden", hob Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) hervor. "Denn die Regelung zum Management von Wölfen dient der Sicherheit von Menschen und Nutz- und Haustieren vor problematischen Wolfsannäherungen."