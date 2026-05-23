Keine Zeit! Trump schwänzt Hochzeit von seinem Sohn

US-Präsident Donald Trump verpasst die bevorstehende Hochzeit seines ältesten Sohnes Donald Trump Jr.

"Obwohl ich sehr gerne bei meinem Sohn, Don Jr., und dem neuesten Mitglied der Trump-Familie, seiner künftigen Frau Bettina, sein wollte, lassen die Umstände im Zusammenhang mit den Regierungsgeschäften und meine Liebe zu den Vereinigten Staaten von Amerika dies nicht zu", erklärte Trump am Freitag auf seinem Onlinedienst Truth Social.

"Ich halte es für wichtig, während dieser wichtigen Zeit in Washington DC, im Weißen Haus, zu bleiben", schrieb Trump weiter. "Herzlichen Glückwunsch an Don und Bettina!" Angaben dazu, um was für eine "wichtige Zeit" es sich handle, machte Trump nicht. Derzeit laufen jedoch Bemühungen zur Beendigung des Iran-Krieges.

"Ich habe da diese Sache namens Iran"

Bereits am Vortag hatte Trump mit Blick auf die Hochzeit seines ältesten Sohnes davon gesprochen, dass dies "kein gutes Timing" für ihn sei. "Ich habe da diese Sache namens Iran und andere Dinge", sagte er.

Die Promi-Plattform "Page Six" und andere US-Medien berichteten, Donald Trump Jr. wolle seine Freundin Bettina Anderson an diesem Wochenende im Rahmen einer "intimen Zeremonie" auf den Bahamas heiraten.

Trump hat fünf Kinder aus drei Ehen. Donald Trump Jr. ist der Erstgeborene aus Trumps erster Ehe mit seiner früheren Gattin Ivana. Der 48-Jährige ist geschäftsführender Vizepräsident der Trump-Organisation, die in Immobilien und Kryptowährungen investiert.

An Pfingstmontag ist in den USA "Memorial Day", an dem landesweiten Feiertag wird an die getöteten US-Soldatinnen und Soldaten gedacht. Viele Menschen nutzen das lange Wochenende für Reisen oder Familienfeiern.