Die 80er sind zurück! Großer Nostalgie-Flash auf der Schallaburg

Am 12. Juni verwandelt sich der Schlossgarten der Schallaburg in eine Open-Air-Partyzone ganz im Zeichen der 80er-Jahre.

Schulterpolster auspacken, die Haare toupieren und ab auf die Tanzfläche. Am Freitag, dem 12. Juni, verwandelt sich der idyllische Schlossgarten der Schallaburg in eine Open-Air-Partyzone. Unter dem Sternenhimmel wird eine Nacht lang das wohl kultigste Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts zelebriert. Wer bei "Major Tom", Falco oder "Take On Me" sofort nostaligische Bilder im Kopf hat, sollte sich den 12. Juni rot im Kalender markieren. Das Event-Team von MADO bringt das Lebensgefühl von damals mit einer Zeitreise der Extraklasse zurück.

© Mado

Große Videowall und kultige Cocktails

Musikalisch bleibt bei dem Fest absolut kein Auge trocken. Die Gäste erwartet ein bunter Mix aus den größten internationalen Krachern, der Neuen Deutschen Welle und legendären Austropop-Klassikern. Für das richtige visuelle Feeling sorgt eine riesige Videowall, auf der die ikonischen Musikvideos der Ära laufen. Wer durstig wird, holt sich an der Bar die passenden Cocktailklassiker von damals. Die historische Kulisse der Schallaburg soll dabei für eine einzigartige Mischung aus lauer Sommernacht, Festival-Stimmung und Nostalgie-Flash sorgen.

"Die 80er sind weit mehr als nur ein Jahrzehnt – sie stehen für ein ganz besonderes Lebensgefühl. Genau dieses Gefühl wollen wir auf die Schallaburg bringen", schwärmt Veranstalter Martin Hinterleitner voller Vorfreude.

Rabatt auf Ausstellung und Gratis-Drink fürs Outfit

Das Party-Ticket bringt den Gästen auch tagsüber einen lässigen Vorteil. Wer eine Karte besitzt, bekommt an der Tageskassa satte 20 Prozent Rabatt auf die aktuelle 80er-Ausstellung der Schallaburg. Ein bisserl Aufputzen zahlt sich am Partyabend übrigens doppelt aus. Alle Gäste, die im stilechten 80er-Outfit erscheinen, werden mit einem gratis Cocktail belohnt.

© Rupert Pessl

Der Einlass startet ab 20.00 Uhr, mitfeiern darf man ab 21 Jahren. Sollte das Wetter nicht mitspielen, fällt die Party natürlich nicht ins Wasser, sondern wird kurzerhand indoor durchgezogen. Karten gibt es im Vorverkauf um wohlfeile 12 Euro, Kurzentschlossene zahlen an der Abendkassa 15 Euro. Wer es exklusiver mag, kann sich ein streng limitiertes VIP-Package für 250 Euro inklusive vier Eintritten, reserviertem Stehtisch und einer Flasche nach Wahl samt Beigetränken sichern.