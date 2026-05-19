Auto kracht in Traktor: 87-Jähriger sofort tot

Ein 87-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist am späten Dienstagvormittag bei einer Kollision seines Pkw mit einem Traktor in Hausmannstätten (Bezirk Graz-Umgebung) ums Leben gekommen.

Laut Polizei kam es zu dem Unfall auf einer Kreuzung mit der L371. Der 71-jährige Traktorfahrer war mit seiner Zugmaschine auf der L371 in Richtung Graz unterwegs, der 87-Jährige fuhr in die Kreuzung. Der Pkw-Lenker wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.

Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang, jedoch ohne Erfolg. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.