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Auto kracht in Traktor: 87-Jähriger sofort tot
© Getty

Nähe von Graz

Auto kracht in Traktor: 87-Jähriger sofort tot

19.05.26, 18:53
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Ein 87-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist am späten Dienstagvormittag bei einer Kollision seines Pkw mit einem Traktor in Hausmannstätten (Bezirk Graz-Umgebung) ums Leben gekommen. 

Laut Polizei kam es zu dem Unfall auf einer Kreuzung mit der L371. Der 71-jährige Traktorfahrer war mit seiner Zugmaschine auf der L371 in Richtung Graz unterwegs, der 87-Jährige fuhr in die Kreuzung. Der Pkw-Lenker wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.

Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang, jedoch ohne Erfolg. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

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