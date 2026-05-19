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Tanner mit Sicherheits-Gipfel – Moldau warnt vor Russland
© Europa-Forum Wachau

Europa-Forum Wachau

Tanner mit Sicherheits-Gipfel – Moldau warnt vor Russland

19.05.26, 15:50
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Beim Europa-Forum Wachau traf Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ihre Kollegen aus Griechenland und Moldau – und die Botschaften waren eindeutig: Europa muss aufrüsten! 

Moldaus Verteidigungsminister Nosatîi schlug Alarm: "Die Republik Moldau wird von der Russischen Föderation als hybrides Testfeld genutzt." Propaganda und Desinformation sollen das Land destabilisieren – trotzdem halte Moldau Kurs Richtung EU.

Griechenlands Minister Dendias wurde noch deutlicher: "Strategische Solidarität darf keine theoretische Klausel bleiben!" Die griechische Grenze sei EU-Außengrenze – und damit Sache aller Mitgliedstaaten.Tanner betonte Österreichs Rolle als neutrales Land: "Wir müssen unsere Neutralität bei Bedarf militärisch schützen können" – und verwies auf den Aufbauplan 2032. Gleichzeitig sprach sie sich klar für Moldaus EU-Integration aus. Beobachter beim Europa-Forum Wachau meinten: Europa rüstet auf – und Österreich ist mittendrin.

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