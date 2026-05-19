Niederösterreich ist stolz auf seinen "Harley-Papst"

Was für eine Zeremonie im NÖ Landhaus! Ferdinand O. Fischer – Österreichs erster Harley-Davidson-Händler, Charity-Pionier und Gründer einer der größten Biker-Communities Europas – wurde heute mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet!

Die wohl witzigste Pointe des Abends lieferte Laudator und TV-Legende Harry Prünster: "Ausgerechnet jener Mann, der Bibel, Staatsoper und klassische Gedichte mehr schätzt als Sex, Drugs & Rock 'n' Roll, wurde wichtigster Harley-Händler Österreichs!" 1992 bekam Fischer als Erster überhaupt den Zuschlag als Harley-Davidson-Händler in Österreich – der Rest ist Geschichte.

Fast 7 Millionen Euro für kranke Kinder

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit (v.l.) Ferdinand O. Fischer, dessen Tochter Hanna und deren Freund Jonas auf dem Weg zur Ehrenzeichenverleihung im Landhaus St. Pölten. © NLK Khittl

Das Goldene Herz hinter dem Harley-Donner: Mit seiner vor fast 30 Jahren gegründeten Harley-Davidson Charity-Tour sammelte Fischer unter dem Motto "Laut für die Leisen – stark für die Schwachen" knapp 7 Millionen Euro für muskelkranke Kinder und Familien in Not. Wirtschaftlicher Erfolg und soziale Verantwortung – bei Fischer kein Widerspruch!

Mikl-Leitner in Hochform

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit (li.) Ferdinand O. Fischer und (re.) dem ehemaligen Skirennläufer Hans Knauß, selbst Harley-Fahrer und Botschafter für die Harley-Davidson-Charity-Tour. © NLK Khittl

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) schwärmte: "Ferdi Fischer hat nicht nur ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, sondern über Jahrzehnte hinweg eine echte Gemeinschaft geschaffen." Und: "Menschen wie Ferdi Fischer tun unserem Land gut. Menschen, die anpacken statt nur reden."

Fischer selbst mit bewegenden Worten

(v.l.n.r.) Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit (l.) Johannes Fischer und seinen Söhnen Niko und Erik sowie (v.r.n.l.) Johannes´ Ehefrau Kathi, Jonas, Ferdinand O. Fischer, Lebensgefährtin Eva-Maria Gruber und Tochter Hanna. © NLK Khittl

Der Geehrte selbst zeigte sich tief berührt – das Lob sei "Labsal für die Seele". Und er brachte seine Lebensphilosophie auf den Punkt: "Irgendwann war mir klar, ich möchte nicht nur Luxus verkaufen, sondern auch etwas zurückgeben – erst dann ist ein Leben vollendet."

Hallelujah zum Abschluss

Das emotionale Finale: Fischer sang gemeinsam mit dem Chor "Die Kantorei Oberschützen" Händels "Hallelujah" – eine Gänsehaut-Szene im Millenniumssaal des NÖ Landhauses! Fazit: Ein Original mit Tiefe, Stil und Charakter – Niederösterreich ist stolz auf seinen "Harley-Papst"!