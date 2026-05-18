Star-Wars-Schock: Meister Yoda ist tot

Große Trauer in der Filmwelt: Der bekannte Synchronsprecher Tom Kane, der vor allem durch seine Rollen in „Star Wars“ Berühmtheit erlangte, ist im Alter von 64 Jahren verstorben.

Der beliebte US-amerikanische Synchronsprecher Tom Kane ist tot. Wie sein Repräsentant Zach McGinnis gegenüber dem Medienportal TMZ bestätigte, verstarb Kane am Montag in einem Krankenhaus in Kansas City im Kreise seiner Familie. Als Todesursache wurden Komplikationen infolge eines Schlaganfalls genannt, den der Schauspieler im Jahr 2020 erlitten hatte. Kanes Repräsentant Zach McGinnis fand berührende Worte zum Abschied: „Obwohl seine Stimme jetzt verstummt sein mag, werden die Charaktere, Geschichten und die Liebe, die er der Welt geschenkt hat, für immer weiterleben.“

Ikone hinter dem Mikrofon

Tom Kane feierte in seiner langen Karriere gewaltige Erfolge und lieh einigen der absolut kultigsten Figuren der Popkultur seine markante Stimme. Besonders den Fans der Science-Fiction-Saga „Star Wars“ wird er für immer in Erinnerung bleiben, da er Meister Yoda in „Star Wars: The Clone Wars“ seine Stimme schenkte. Doch auch abseits der weit, weit entfernten Galaxis war Kane ein gefragter Mann in Hollywood. In der populären Zeichentrickserie „The Powerpuff Girls“ vertonte er die bekannten Charaktere Professor Utonium und ER.

Ein ganz besonderer Mensch

Darüber hinaus war Kanes unverkennbare Stimme in zahlreichen international erfolgreichen Videospielen zu hören, darunter in Teilen der weltbekannten „Call of Duty“-Franchise. Auf seinem letzten Post auf der Social-Media-Plattform Instagram zeigte sich der Sprecher noch glücklich lächelnd an der Seite der Hauptfiguren der „Powerpuff Girls“. Sein Sprecher betonte jedoch, dass Kane nicht nur beruflich eine absolute Größe war: „Aber jenseits der unglaublichen Karriere war er ein außergewöhnlicher Mann. Tom war ein hingebungsvoller Ehemann und Vater, der zusammen mit seiner Frau eine liebevolle Familie mit neun Kindern aufbaute – drei leibliche und sechs, die durch Adoption und Pflege aufgenommen wurden.“