Vom Gartenzaun bis zum BH: Diese intimen Marilyn-Monroe-Objekte kommen unter den Hammer

Von Lippenstift bis Lingerie: Zum 100. Geburtstag von Marilyn Monroe kommen persönliche Erinnerungsstücke der Hollywood-Ikone unter den Hammer. Einige Objekte sind glamourös – andere wirken fast schon makaber.

Marilyn Monroe bleibt auch Jahrzehnte nach ihrem Tod eine der größten Ikonen Hollywoods. Zum 100. Geburtstag der Schauspielerin veranstaltet Julien’s Auctions am 4. Juni 2026 die Auktion „100 Years of Marilyn“ und bringt dabei eine ganze Reihe persönlicher Erinnerungsstücke unter den Hammer. Die Auktion findet in Kooperation mit Turner Classic Movies statt und umfasst laut Auktionshaus zahlreiche Objekte aus Monroes Leben und Karriere.

Doch während einige Stücke echte Hollywood-Geschichte erzählen, sorgt die Auswahl auch für Staunen. Denn versteigert werden nicht nur elegante Abendkleider, seltene Fotos und Film-Skripte – sondern auch benutztes Make-up, persönliche Unterwäsche und sogar das Eingangstor ihres früheren Hauses.

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Marilyns Gartenzaun für bis zu 50.000 Dollar

Zu den auffälligsten Stücken der Auktion zählt das grüne Eingangstor von Marilyn Monroes ehemaligem Anwesen in Los Angeles. Es soll Schätzungen zufolge zwischen 30.000 und 50.000 Dollar einbringen. Gerade dieses Objekt hat eine besondere Tragik: In dem Haus verbrachte Monroe ihre letzten Monate, bevor sie am 5. August 1962 im Alter von nur 36 Jahren starb.

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Ebenfalls unter den Hammer kommt ein elfenbeinfarbenes Seiden-Abendkleid von Jeanne Lanvin aus den 1950er-Jahren. Der Wert des glamourösen Stücks wird auf 20.000 bis 30.000 Dollar geschätzt. Für Sammler ist es ein klassisches Monroe-Objekt: elegant, feminin und eng mit ihrem Mythos als Stil-Ikone verbunden.

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Benutzter Lippenstift und alte Mascara

Besonders skurril wird es bei den Beauty-Objekten. Fans können auf Marilyn Monroes persönlichen Lippenstift bieten: eine orangefarbene Max-Factor-Lip-Pomade, die sie während der Dreharbeiten zu ihrem unvollendeten Film „Something’s Got to Give“ getragen haben soll. Erwarteter Preis: 3.000 bis 5.000 Dollar.

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Auch eine Helena-Rubinstein-Mascara aus ihrem Besitz wird versteigert. Für das alte Beauty-Produkt werden immerhin 600 bis 800 Dollar erwartet. Was für andere ein ausgedientes Kosmetikstück wäre, wird im Fall von Marilyn Monroe zum Sammlerobjekt.

Auch Unterwäsche kommt unter den Hammer

Zu den wohl intimsten – und für viele auch befremdlichsten – Auktionsstücken zählt persönliche Wäsche aus Marilyn Monroes Nachlass. Eine 1950er-Jahre-Brassiere wird mit 1.000 bis 2.000 Dollar geschätzt. Dass selbst solche privaten Kleidungsstücke Jahrzehnte später öffentlich versteigert werden, zeigt, wie groß die Faszination um Monroe bis heute ist – aber auch, wie schmal der Grat zwischen Verehrung und Voyeurismus sein kann.

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Nie gezeigte Fotos und persönliche Notizen

Neben den ungewöhnlichen Objekten gibt es auch zahlreiche historisch wertvolle Stücke. Dazu zählen bisher unveröffentlichte Fotos, darunter Aufnahmen aus Monroes frühen Karrierejahren, Bilder mit Joe DiMaggio und Fotos, die kurz vor ihrem Tod entstanden sein sollen. Einige dieser Bilder werden auf 4.000 bis 6.000 Dollar geschätzt.

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Auch ihr annotiertes Drehbuch zu „Something’s Got to Give“ wird angeboten. Darin finden sich persönliche Notizen der Schauspielerin. Der Schätzwert liegt bei 6.000 bis 8.000 Dollar. Zudem werden Dokumente wie ihre Screen-Actors-Guild-Mitgliedskarte aus dem Jahr 1956 und weitere persönliche Papiere versteigert.

Der Marilyn-Mythos lebt weiter

Marilyn Monroe, geboren als Norma Jeane Mortenson, wäre am 1. Juni 2026 100 Jahre alt geworden. Ihr früher Tod, ihr unverwechselbarer Stil und ihre Mischung aus Glamour, Verletzlichkeit und Sex-Appeal machten sie zu einer der meistzitierten Frauen der Popkultur.

Dass heute selbst alte Kosmetik, Lingerie oder ein Haustor hohe Summen erzielen könnten, sagt viel über ihren ungebrochenen Mythos aus. Für Fans sind es Erinnerungsstücke an eine Legende. Für Kritiker ist es ein weiterer Beweis dafür, dass bei Hollywood-Ikonen wirklich alles zu Geld gemacht werden kann.