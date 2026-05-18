Tom Brady und Paris Hilton als Models? So wild war die Gucci Cruise-Show in NYC

Für die Präsentation der neuen Gucci Cruise-Kollektion 2027 ließ Chefdesigner Demna kurzerhand den Times Square sperren. Das Ergebnis? Ein atemberaubendes Fashion-Event, das vor Starpower nur so strotzte, sowohl auf dem Laufsteg als auch in der Front Row.

Mitten im Herzen Manhattans präsentierte das italienische Modehaus seine neueste Vision. Die Cruise-Show war eine liebevolle Hommage an Guccis tiefe Verbindung zu New York. Genau hier, im Big Apple, begann 1953 die internationale Erfolgsgeschichte der Marke mit der ersten Filiale außerhalb Italiens. Entsprechend glamourös fiel auch das Staraufgebot aus: Auf dem Laufsteg sorgten Promis wie Tom Brady, Paris Hilton und Cindy Crawford für Hingucker, während in der Front Row Stars wie Mariah Carey, Kim Kardashian, Shawn Mendes und Lindsay Lohan Platz nahmen.

Starpower am Laufsteg

Die am Samstag enthüllte „GucciCore“-Kollektion fühlte sich laut Demna „wie eine Heimkehr für die Marke an“. Der Designer schickte einen faszinierenden Stil-Mix über den Laufsteg: von Business-Anzügen und klassischen Trenchcoats bis hin zu dramatischen, bodenlangen Abendkleidern. Die Bandbreite der Entwürfe, so Demna, spiegle die „Vielfalt der Stile wider, die sich wie die Straßen der Stadt kreuzen“.

Gucci Cruise 2027 1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Dafür verwandelte Demna den Catwalk in ein Schaulaufen der absoluten A-Prominenz. Niemand Geringeres als It-Girl Paris Hilton und der ehemalige Football-Quarterback Tom Brady wagten einen aufsehenerregenden Gastauftritt als Models. Den absoluten Höhepunkt hob sich Gucci jedoch bis zum Schluss auf: Supermodel-Ikone Cindy Crawford beendete die Show mit einem Knall und bewies einmal mehr, warum sie zu den Größten der Branche gehört.

Front-Row-Glamour

Doch war die Front Row vielleicht sogar noch spannender als der Laufsteg selbst? Man könnte es fast meinen! Der Glanz der geladenen VIPs war hell genug, um selbst mit den grellen Werbetafeln des Times Squares zu konkurrieren. Unter den wachsamen Augen von „Vogue“-Chefin Anna Wintour und Pop-Diva Mariah Carey zeigten sich die Stars in Demnas feinsten Gucci-Looks.

Stars bei Gucci 1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Lindsay Lohan bewies Stilgefühl und erschien in einem eleganten, komplett schwarzen Leder-Ensemble, während Sänger Shawn Mendes in einem klassischen grauen Anzug die Herzen höherschlagen ließ.

Für den meisten Gesprächsstoff des Abends sorgte jedoch Kim Kardashian. Der Reality-Star erschien in einer übergroßen Pelzjacke. Ein Look, der auffiel, allerdings nicht nur positiv: Bei den Zuschauern im Netz kam das extravagante Statement-Piece überhaupt nicht gut an und sorgte für hitzige Diskussionen.

Nichtsdestotrotz: Das Zuschauen in der ersten Reihe machte bei diesem Event in New York definitiv genauso viel Spaß, wie das Spektakel auf dem Laufsteg selbst.