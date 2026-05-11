Austria jagt gegen Salzburg den Cup-Coup

Ganz Fußball-Österreich blickt am Donnerstag nach Wien-Hernals! Das 50. Jubiläums-Finale im ÖFB-Frauen-Cup zwischen der Wiener Austria und Red Bull Salzburg sprengt schon vor dem Anpfiff alle Rekorde.

Am Donnerstag (14:30 Uhr/live ORF 1) wird der Sport-Club-Platz zum Epizentrum des heimischen Frauenfußballs. Bereits am Montag waren 2.600 Tickets abgesetzt – damit ist der alte Zuschauerrekord von 2.300 Fans aus dem Jahr 2022 Geschichte. Es erfüllt einen mit Stolz, wenn ein historischer Moment vor uns steht, freute sich Isabel Hochstöger vom ÖFB bei der Pressekonferenz in der Wiener Seestadt. Die Vorzeichen für ein Fußballfest vor Rekordkulisse könnten kaum besser sein.

Austria will den Cup-Fluch besiegen

Nachdem die Veilchen in den letzten zwei Jahren jeweils im Finale am SKN St. Pölten scheiterten, soll im dritten Anlauf der Premierentitel her. Wir wehren uns nicht gegen die Favoritenrolle, stellte Austria-Trainer Stefan Kenesei klar. Die Wienerinnen führen die Bundesliga drei Runden vor Schluss mit vier Punkten Vorsprung an und wollen mit dem Cupsieg den ersten Schritt zum Double machen. Kapitänin Carina Wenninger setzt auf die enorme Qualität und die Nervenstärke ihres Teams auf der großen Bühne.

Bullen-Abwehr als harte Nuss

Die Salzburgerinnen stehen in ihrer ersten Saison unter der Red-Bull-Flagge direkt im Finale. Obwohl sie in der Tabelle satte 28 Punkte hinter der Austria liegen, reisen sie mit breiter Brust an. Das Team von Trainer Dusan Pavlovic kassierte im gesamten Cup-Wettbewerb noch kein einziges Gegentor. Kapitänin Lucia Orkic kündigte an, alles in dieses besondere Spiel reinzuwerfen. Dass sie die Austria ärgern können, bewiesen die Salzburgerinnen erst kürzlich beim letzten Liga-Duell, das mit einem torlosen Remis endete.