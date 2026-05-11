Rad-Star geht während Giro d'Italia auf Frauensuche

Einen unerwarteten Aufruf gab es während des Giro d'Italia aus dem Bus von Visma-Lease a Bike mit Topfavorit Jonas Vingegaard.

Schon nach drei Etappen gab es am Montag den ersten Ruhetag des heurigen Giro d"Italia. Top-Favorit Jonas Vingegaard vom Team Visma-Lease a Bike zeigte bereits am zweiten Teilstück in Bulgarien mit einem spektakulären Angriff wenige Kilometer vor dem Ziel auf.

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Am Ende ist das niederländische Superteam noch ohne Etappensieg und wartet auch noch auf das begehrte pinke Trikot. Die erste große Härteprüfung wartet am Freitag mit dem Monster-Anstieg am legendären Blockhaus.

Innerhalb des achtköpfigen Teams dürfte die Stimmung allerdings bestens sein. Routinier Victor Campenaerts führt während der Italien-Rundfahrt die Fans mit einem Vlog durch den Alltag der Rad-Profis. Dabei werden auch so manche intime Details der Stars offensichtlich ausgeplaudert.

"Geheimwaffe" als Frauenschwarm

Der Belgier Campenaerts will von Leader Vingegaard wissen, wer die "Geheimwaffe" des Teams sei. Nach Anfangsschwierigkeiten verrät es der dänische Ex-Tour-de-France-Sieger: Tim Rex. Der belgische Berg-Spezialist, auf dessen Hilfe Vingegaard bei den entscheidenden Berg-Etappen angewiesen ist, wird erwähnt, pikante Beichte inklusive.

Denn wie die Teamkollegen des 22-jährigen Belgiers verraten, kommen bei Rex scheinbar auch Frühlingsgefühle hoch. Während der Rundfahrt befindet er sich zeitgleich auch auf Frauensuche in Bella Italia. Er gibt zu: "Mein Hauptziel ist der Gesamtsieg mit Jonas." Campenaerts bohrt nach: "Und du willst Frauen kennen lernen." Im Bus bricht großes Gelächter aus. Doch der Routinier legt nach und fordert interessierte Damen sogar auf, dem Jungspund des Teams via Social Media privat zu schreiben.

Bei dem öffentlichen Kuppel-Versuch kommt auch eine kleine Vorstellungsrunde. Rex ist aber scheinbar ein wenig schüchtern. Neben seinem mehrsprachigen Talent (deutsch, niederländisch, französisch und englisch) besinnt er sich aufs Wesentliche und hält nur fest, dass er gut radfahren kann. Ob und wie viele Frauen sich dabei gemeldet haben, ist noch nicht bekannt. Es wird aber wohl in einem der nächsten Beiträge aufgelöst.