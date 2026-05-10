Youngster Magnier lässt Milan im Sprint stehen

Auftaktsieger Paul Magnier hat am Sonntag auch die dritte Etappe des Giro d'Italia in Bulgarien für sich entschieden.

Der 22-jährige Franzose aus dem Soudal-Team behauptete sich nach 175 km von Plowdiw nach Sofia im Massensprint vor dem Italiener Jonathan Milan (Lidl) und dem Niederländer Dylan Groenewegen (Unibet). Anders als an den Vortagen blieben folgenreiche Massenstürze diesmal aus. Das Rosa Trikot behielt vor dem Transfer nach Italien Samstag-Sieger Guillermo Silva.

Superstar im Krankenhaus: Nächster Horror-Crash beim Giro

Horror-Massencrash beim Giro-Auftakt

Der Sensationsmann aus Uruguay in Diensten des Astana-Teams führt weiter vier Sekunden vor dem Deutschen Florian Stork (Tudor) und Ex-Girosieger Egan Bernal (Netcompany) aus Kolumbien. Topfavorit Jonas Vingegaard (19.), Felix Gall (30.) und einige andere Podestanwärter liegen weiter zehn Sekunden hinter dem Spitzenreiter.

Zum Abschluss des Auftakttriples nicht mehr an den Start ging als eines von drei Sturzverletzungsopfern der UAE-Mannschaft vom Samstag Adam Yates. Der britische Ersatzkapitän erlitt eine Gehirnerschütterung, seine Teamkollegen Jay Vine und Marc Soler Knochenbrüche. Der Rennstall hatte bereits vor dem Start seinen nominellen Kapitän Joao Almeida erkrankt vorgeben müssen. Aus anderen Teams schieden durch den Massensturz in einer Abfahrt Santiago Buitrago (Bahrain/Gehirnerschütterung) und Andrea Vendrame (Jayco/Wirbelbrüche) aus.

Fortsetzung in Italien - für Gall & Co. wird's ernst

Nach dem ersten Ruhe- bzw. Reisetag geht‘s am Dienstag in Süditalien richtig los. Die hügelige 4. Etappe von Catanzaro nach Cosenza (138 km) geht mit einem Bergaufstück zu Ende, wobei es vor dem Ziel auf dem Red-Bull-Kilometer noch die Chance auf 6, 4 und 2 Bonussekunden gibt. Kletterspezialist Felix Gall will seine Kräfte für die erste schwere Bergankunft am Freitag in Blockhaus sparen: Wer da vorne dabei ist, darf sich auch im Endklassement Podest-Chancen ausrechnen. Die Top 3 sind Galls erklärtes Ziel beim dreiwöchigen Rundfahrt-Klassiker, der am 31. Mai in Rom zuende geht.