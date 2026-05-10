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Jorge Martin
© getty

Motorrad-WM

MotoGP: Ex-Weltmeister Martin rast zu Le-Mans-Double

10.05.26, 15:01
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Während Titelverteidiger Marc Marquez die Entscheidung beim MotoGP von Frankreich in Le Mans aus der Klinik in Madrid verfolgen musste, raste Ex-Weltmeister Jorge Martin (ESP) zum Double.

Am Tag nach dem Sieg im Sprint setzte sich Martin im GP von Frankreich vor seinem Aprilia-Teamkollegen Marco Bezzecchi (ITA) durch. Der Japaner Ai Ogura sorgte als Dritter für ein historisches Ergebnis - erstmals standen drei Aprilia-Piloten auf dem Podest. Hinter Fabio di Giannantonio (ITA/Ducati) belegte Pedro Acosta (ESP) als bester KTM-Pilot Platz 5. Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia kam auf Platz 2 liegend zu Sturz.

Marquez versäumt Heim-GP in Barcelona

Weiter geht das spannende WM-Duell (Bezzecchi führt mit einem Punkt Vorsprung auf Martin) am 16./17. Mai in Barcelona, wobei der nach Sturz im Sprint am Mittelfußknochen operierte Titelverteidiger Marc Marquez (Ducati) auch seinen Heim-GP versäumt.

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