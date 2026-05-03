LASK will Double-Chance gegen Rapid verteidigen

In der Raiffeisen Arena steigt am Montag das absolute Highlight der Meistergruppe. Tabellenführer & Cupsieger LASK empfängt den SK Rapid und will eine beeindruckende Heimserie gegen die Wiener weiter ausbauen.

Der LASK empfängt am Montag (20:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in der Raiffeisen Arena den SK Rapid zum Schlagabtausch der Giganten. Die Athletiker sind seit fünf Spielen ungeschlagen und brennen auf Revanche für die 2:4-Niederlage im letzten Duell in Wien.

Heimfestung gegen Hütteldorfer

Die Statistik spricht klar für die Oberösterreicher: Der LASK ist seit neun Heimspielen gegen Rapid ungeschlagen und konnte die letzten vier Duelle auf eigenem Rasen sogar allesamt gewinnen. Dabei erzielten die Linzer jedes Mal mindestens zwei Treffer. Ein fünfter Heimsieg in Serie gegen die Grün-Weißen wäre eine historische Premiere in der Bundesliga-Geschichte der Linzer Athletiker.

Rapid vor historischem Montag

Für den SK Rapid ist dieser Kick eine echte Premiere, denn die Hütteldorfer bestreiten ihr allererstes Montagsspiel in der Bundesliga-Historie. Die Wiener haben in dieser Saison bereits 12 Siege eingefahren – so viele wie in der gesamten letzten Spielzeit. Trotz der starken Bilanz reisen die Gäste als Außenseiter nach Linz, wo sie seit 2020/21 nicht mehr zwei Siege in Folge gegen den LASK feiern konnten.

Kampf um die Krone

Während der LASK zwei seiner bisherigen drei Montagsspiele gewinnen konnte, muss Rapid beweisen, dass sie auch zum Wochenstart liefern können. Mit einem Erfolg könnten die Wiener den Meisterschaftskampf noch einmal völlig offen gestalten, während der LASK mit drei Punkten einen Riesenschritt Richtung Titel und nach dem Cup-Erfolg gegen Altach zum Double machen würde.