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WM-Abzocke eskaliert: Final-Tickets kosten fast 2 Millionen Euro!
© Getty

Irre

WM-Abzocke eskaliert: Final-Tickets kosten fast 2 Millionen Euro!

24.04.26, 11:40
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FIFA kassiert kräftig mit – 15 Prozent Gebühren treiben Preise in absurde Höhen 

Rund um die kommende FIFA WM 2026 sorgt der Ticketverkauf für einen echten Schock: Auf der offiziellen Plattform des Weltverbands wurden Eintrittskarten für das Finale im MetLife Stadium bei New York für unglaubliche 2.299.998,85 US-Dollar angeboten – das entspricht knapp zwei Millionen Euro pro Ticket.

Vom Normalpreis zur Luxus-Karte

Dabei lag der ursprüngliche Preis bei gerade einmal 8.860 Dollar (rund 7.500 Euro). Verkäufer konnten die Karten jedoch für 1.999.999 Dollar einstellen. Dazu kommen noch einmal 15 Prozent Gebühren, die direkt an die FIFA gehen – in diesem Fall fast 300.000 Dollar extra.

FIFA verdient Millionen mit

Besonders brisant: Das System erlaubt es Ticket-Inhabern, ihre Karten zu jedem beliebigen Preis weiterzuverkaufen. Käufer und Verkäufer zahlen jeweils 15 Prozent Provision.

Sollten alle vier angebotenen Tickets tatsächlich verkauft werden, würde die FIFA allein an den Gebühren rund 2,4 Millionen Dollar verdienen – mehr als viele Spieler in einer Saison.

Kritik an Luxus-WM

Die Plätze selbst sind dabei keineswegs exklusiv: Die Tickets liegen in der viertletzten Reihe von Block 124, seitlich hinter dem Tor.

Die FIFA verteidigt das Modell als marktüblich und verweist darauf, dass die Einnahmen in den Fußball zurückfließen. Für Fans bleibt dennoch ein bitterer Beigeschmack: Die WM entwickelt sich immer mehr zu einem Event für Superreiche.

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