150 Dollar für ein Öffi-Ticket! New Jersey verzehnfacht WM-Preise

Wer im Sommer zur WM nach New Jersey reist, erlebt bei der Fahrt zum Stadion eine böse Überraschung: Die Ticketpreise explodieren.

Der WM-Sommer in Nordamerika wirft seine Schatten voraus, doch für die Fans wird die Reise zum MetLife Stadium in East Rutherford zum finanziellen Albtraum. Wie NJ Transit und der Weltverband FIFA am Freitag bekannt gaben, kostet ein Ticket für den öffentlichen Transport zum Stadion stolze 150 US-Dollar (rund 127 Euro). Bisher waren die Fahrten für maximal 15 Dollar zu haben – das entspricht einer Verzehnfachung der Kosten.

Parkplätze gesperrt: Fans sind zur Kasse gezwungen

Die Abzocke hat System: Rund um das MetLife Stadium, das nur acht Kilometer westlich von New York City liegt, werden an den Spieltagen sämtliche 20.000 Parkplätze komplett gesperrt sein. Wer zum Spiel will, ist also zwingend auf die Züge und Shuttles von NJ Transit angewiesen. Da andere Transportmöglichkeiten massiv eingeschränkt werden, bleibt den Anhängern kaum eine Wahl, als die horrenden 150 Dollar für die Strecke zu bezahlen.