Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Super League
Blitz-Aus! Österreicher nach nur 6 Spielen gefeuert
© Gepa

Trainer-Knall

Blitz-Aus! Österreicher nach nur 6 Spielen gefeuert

03.05.26, 12:28
Teilen

Kurzes Gastspiel, schnelles Ende: Für den Kärntner und Ex-GAK-Aufstiegstrainer Gernot Messner ist das Kapitel bei den Grasshoppers Zürich schneller vorbei als gedacht. Nach nur sechs Spielen als Cheftrainer ist bereits wieder Schluss. 

Messner hatte den Posten erst Mitte März übernommen – als Interimslösung nach dem Aus von Landsmann Gerald Scheiblehner. Sportlich blieb der Erfolg aus: In vier Liga-Spielen gab es nur einen Sieg, dazu kam das Cup-Aus gegen Zweitligist Stade Lausanne Ouchy. Am Sonntag gegen Servette steht er noch ein letztes Mal an der Seitenlinie.

„Die Aufgabe war speziell in dieser Phase“, erklärte Messner selbst und wünschte seinem Nachfolger „alles Gute“. 

Nur ein Sieg – Zeidler übernimmt 

Messners Weg führte zuvor über Österreich: Mit dem Grazer AK schaffte er 2023/24 den Aufstieg in die Bundesliga, ehe er nach einem schwachen Start in die folgende Saison seinen Posten verlor. Danach ging es nach Zürich. 

Blitz-Aus! Österreicher nach nur 6 Spielen gefeuert
© Gepa

Neuer Trainer wird Peter Zeidler. Der Deutsche ist auch in Österreich bekannt: 2015 folgte er bei FC Red Bull Salzburg auf Adi Hütter, musste aber schon wenige Monate später wieder gehen. Zuletzt war Zeidler bei Lausanne-Sport tätig – nun soll er Zürich stabilisieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen