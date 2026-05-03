Blitz-Aus! Österreicher nach nur 6 Spielen gefeuert

Kurzes Gastspiel, schnelles Ende: Für den Kärntner und Ex-GAK-Aufstiegstrainer Gernot Messner ist das Kapitel bei den Grasshoppers Zürich schneller vorbei als gedacht. Nach nur sechs Spielen als Cheftrainer ist bereits wieder Schluss.

Messner hatte den Posten erst Mitte März übernommen – als Interimslösung nach dem Aus von Landsmann Gerald Scheiblehner. Sportlich blieb der Erfolg aus: In vier Liga-Spielen gab es nur einen Sieg, dazu kam das Cup-Aus gegen Zweitligist Stade Lausanne Ouchy. Am Sonntag gegen Servette steht er noch ein letztes Mal an der Seitenlinie.

„Die Aufgabe war speziell in dieser Phase“, erklärte Messner selbst und wünschte seinem Nachfolger „alles Gute“.

Nur ein Sieg – Zeidler übernimmt

Messners Weg führte zuvor über Österreich: Mit dem Grazer AK schaffte er 2023/24 den Aufstieg in die Bundesliga, ehe er nach einem schwachen Start in die folgende Saison seinen Posten verlor. Danach ging es nach Zürich.

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Neuer Trainer wird Peter Zeidler. Der Deutsche ist auch in Österreich bekannt: 2015 folgte er bei FC Red Bull Salzburg auf Adi Hütter, musste aber schon wenige Monate später wieder gehen. Zuletzt war Zeidler bei Lausanne-Sport tätig – nun soll er Zürich stabilisieren.