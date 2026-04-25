Millionär bei Jagd von Elefanten totgetrampelt

Der US-Millionär und Großwildjäger Ernie Dosio wurde bei einer Expedition in Gabun von einer Elefantenherde getötet. Sein Guide überlebte schwer verletzt.

Der tödliche Vorfall ereignete sich bereits am 17. April im afrikanischen Gabun. Der 75-jährige kalifornische Millionär Ernie Dosio war gemeinsam mit seinem Guide im Wald unterwegs, als sie von einer Herde überrascht wurden. Laut der britischen "The Sun" stürmten fünf Elefantenkühe und ein Jungtier auf die Männer zu. Während sich der Guide mit schweren Verletzungen retten konnte, kam für Dosio jede Hilfe zu spät – er verstarb noch direkt am Unfallort.

Angriff kam völlig überraschend

Die Tiere tauchten laut Augenzeugenberichten "wie aus dem Nichts auf". Ein befreundeter Jäger erklärte gegenüber "The Sun": "Als Ernie und der Berufsjäger im Wald waren, überraschten sie fünf Waldelefantenkühe mit Jungen. Da sich die Elefanten bedroht fühlten, griffen sie die beiden sofort an." Die Dickhäuter waren im dichten Wald offenbar so gut getarnt, dass die Jäger sie erst bemerkten, als es bereits zu spät für eine Flucht war.

Dosio war in Gabun bei der Jagd auf der Suche nach einer besonders seltenen Antilopenart, dem Gelbrückenducker, die er für seine Trophäensammlung erlegen wollte. Nun wird sein Leichnam mit Unterstützung der US-Botschaft zurück in seinen Wohnort überführt.