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© Getty Images

Einsatz im Gange

Bürgermeister: Angreifer erschießt mehrere Menschen in Kiew

18.04.26, 17:09
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Der Täter ist nach wie vor auf der Flucht.

Kiew (Kyjiw). Ein Angreifer hat am Samstag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mehrere Menschen erschossen. Weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Der Täter sei bisher nicht gefasst, er befinde sich derzeit in einem Supermarkt. Laut ersten Berichten seien Schüsse aus dem Inneren des Geschäfts zu hören.

Ein Einsatz der Sicherheitskräfte zur Festnahme des Täters sei im Gange, erklärte Klitschko weiter. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

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