"Frau Hofer in Horn" als "beste Filialbuchhandlung Österreichs" ausgezeichnet

Seit 2017 verleiht der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels und das Bundesministerium den Österreichischen Buchhandelspreis an 6 heimische Buchhandlungen. Der Preis für die beste Filialbuchhandlung wurde heuer an die Buchhandlung „Frau Hofer in der Bücherstube“ in Horn vergeben.

2021 wurde die Bücherstube von Familie Hofer übernommen und ist nun Teil der Frau Hofer Buchhandlungen mit weiteren Filialen in Retz, Hollabrunn, Eggenburg und Gmünd. Bereits 2020 wurde die Bücherstube als beste Buchhandlung Österreichs ausgezeichnet und gehört damit zu den ersten Preisträgern, die bereits zum 2. Mal prämiert wurden. "Das macht diese Auszeichnung noch spezieller und ist Lohn und Bestätigung der Arbeit unseres Teams.“, meint Alexander Kornell, der Leiter der Horner Filiale.

"Geistige Nahversorger für Wald- und Weinviertel"

© Frau Hofer Horn

Die Frau Hofer Buchhandlungen sehen sich als geistige Nahversorger für das Wald- und Weinviertel. Ein breites Buchsortiment in Kombination mit ausgewählten Geschenkartikeln sind ein Alleinstellungsmerkmal der Frau Hofer Buchhandlungen und bieten dadurch eine besondere Atmosphäre. Die professionelle Betreuung durch die hauseigene Werbeagentur und Druckerei sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild und macht die Marke Frau Hofer sichtbar, mit hohem Wiedererkennungswert." Die Buchbranche sei in ständiger Entwicklung und mit dem eigenen Webshop und dem Verkauf von E-Readern und E-Books brauche man auch den Vergleich mit der Konkurrenz nicht zu scheuen.

Oberstes Credo ist aber die persönliche Beratung in der Buchhandlung

© Frau Hofer Horn

Und dies nicht nur Geschäftslokal, sondern soll auch die Buchhandlung ein Ort der Begegnung sein, wo Stammkunden auch einmal zu einem kurzen Plausch vorbeikommen und in den vielen Neuerscheinungen schmökern. Die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten, sei es im Rahmen der Schulbuchaktion oder zahlreichen Weihnachtsbuchausstellungen ist Familie Hofer ein besonderes Anliegen. „Kinder sind nicht nur unsere Kunden von morgen, sondern auch die Zukunft unserer Gesellschaft. Wenn wir da einen Beitrag zur Bildung und kritischem Denken leisten und Begeisterung abseits Sozialer Medien entfachen können, haben wir schon viel erreicht.“, meint Kornell.

"Ansporn, weiter für unsere Kunden da zu sein"

Seine Idee vom "Frau Hofer Lesefrühling“ fiel bei der Inhaberfamilie auf fruchtbaren Boden und so startet die Veranstaltungsreihe heuer bereits in die 3. Auflage. Die Idee, jeden Filialstandort mit einer großen Lesung zu bespielen hat enormen Zuspruch erhalten und so geben sich die bekanntesten Bestellerautoren ein Stelldichein bei Frau Hofer. Den Anfang hat heuer Vea Kaiser gemacht, Dirk Stermann, Klaus Eckel und Andreas Gruber werden noch folgen. "Die Auszeichnung ist nicht nur eine Bestätigung unserer Arbeit, sondern vor allem Ansporn weiter für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein, uns weiterzuentwickeln und offen für Neues zu sein.“, meinen Kornell und die Familie Hofer unisono.