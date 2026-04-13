Horror-Unfall in Wien: Bauarbeiter stürzt mehrere Meter ab

Schwerer Arbeitsunfall in Wien-Döbling: Ein Bauarbeiter stürzt auf einer Baustelle mehrere Meter in die Tiefe. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

Ein 35-jähriger Bauarbeiter ist am Montagnachmittag in Wien-Döbling bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Der Mann stürzte auf einer Baustelle in der Muthgasse mehrere Meter in die Tiefe.

© Philipp Enders

Arbeiten in oberen Stockwerken

Der Mann dürfte nach Informationen von Berufsfeuerwehr und Berufsrettung in einem der oberen Stockwerke auf einer Holzverschalung gearbeitet haben und dabei mehrere Meter auf eine tiefer gelegene Plattform gefallen sein.

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Rettung im Großeinsatz

Die Einsatzkräfte versorgten den Mann noch an Ort und Stelle, bevor ihn die Berufsfeuerwehr schonend auf ebenerdiges Niveau transportierte. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Bauarbeiter erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen und musste laut Angaben der Rettung intubiert werden.