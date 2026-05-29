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Kino am Dach Wien
© gogogo.at

Kino am Dach

Wiens höchstes Freiluftkino startet in die Saison

Von
29.05.26, 13:30
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Über den Dächern der Stadt wird die Hauptbücherei zum höchstgelegenen Open-Air-Kino Wiens - mit Kultfilmen, Festivalhits und einem Sommerprogramm, das beste Unterhaltung verspricht. 

Cineasten aufgepasst: Vom 1. Juni bis zum 12. September geht "Kino am Dach" in seine 23. Saison! Dabei wird das Dach der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz wieder zur Film-Hotspot-Location schlechthin. Unter freiem Himmel flimmern dort jeden Abend packende Bewegtbilder über die Leinwand. Die besondere Atmosphäre hoch über der Stadt soll den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis bescheren. 

Kino am Dach Wien
© gogogo.at

Unter dem Motto "Mind Games" dreht sich heuer alles um Realität, Illusion und die Frage, wie trügerisch unsere Wahrnehmung sein kann. Gezeigt werden Festivalfilme, Konzerte, Klassiker sowie aktuelle Kino-Highlights aus Österreich und der ganzen Welt - Spannung, überraschende Wendungen und originäre Kino-Momente sind garantiert. Den Anfang macht am kommenden Montag der Spielfilm "Rose" (2026) des österreichischen Casting-Direktors und Schauspielers Markus Schleinzer.

Kino am Dach Wien
© gogogo.at

"Film ab" heißt es je nach Sonnenuntergang zwischen 20 und 21 Uhr. Der Eintritt liegt bei 12 Euro, ermäßigt 11 Euro. Mit dem Zehnerblock ist jeder 10. Besuch gratis, beim fünften gibt’s kostenloses Popcorn dazu. Reservierungen sind eine Woche im Vorhinein möglich, Tickets liegen bis kurz vor Beginn auf. Die Bar "Oben" versorgt Gäste mit Snacks und Drinks, Decken an kühlen Abenden gibt es solange der Vorrat reicht. Gut zu wissen: Hunde dürfen mit.

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