Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. ORF
ORF "Aktuell nach Eins"
© ORF

Peinlicher Patzer

Geografie-Fail im ORF: Sender verwechselt Straße von Hormus

13.04.26, 22:15
Teilen

Peinliche Panne beim ORF: In der Sendung "Aktuell nach eins" unterlief der Redaktion ein geografischer Fehler. Während ein Experte über die strategisch wichtige Straße von Hormus sprach, bekamen die Zuschauer im Hintergrund eine ganz andere Meerenge zu sehen. 

Das Sprichwort "knapp daneben ist auch vorbei" traf diesen Montag direkt auf eine Produktion des ORF zu. In der Sendung "Aktuell nach eins" analysierte Oberst Markus Reisner die geostrategische Lage rund um die Straße von Hormus, während im Hintergrund ein falsches Luftbild eingespielt wurde. Das Bild zeigte zwar eine malerische Wüstenlandschaft mit türkisfarbenem Wasser, bildete jedoch nicht den besprochenen Ort ab.

Falsches Bild im Hintergrund

ORF

ORF "Aktuell nach Eins"

© ORF

Statt der seit dem Iran-Krieg weltbekannten Straße von Hormus war fast während des gesamten Interviews ihr deutlich kleineres Pendant zu sehen: die sogenannte Churan-Straße. Diese liegt zwar in der unmittelbaren Nachbarschaft zwischen der Insel Qeschm und dem iranischen Festland, ist jedoch für große Öltanker überhaupt nicht befahrbar. Während die echte Straße von Hormus über 50 Kilometer breit ist, misst die gezeigte Stelle lediglich 2,6 Kilometer.

Unterschiede sind deutlich sichtbar

Trotz der auf den ersten Blick ähnlichen Topografie gibt es klare Details, die den Fehler entlarven. Das im Fernsehen gezeigte seichte, türkisfarbene Wasser und die dunklen Mangroveninseln gehören zum Biosphärenreservat der Hara-Mangrovenwälder. Diese stehen unter Naturschutz und werden kommerziell fast ausschließlich für die Fischerei oder den Tourismus genutzt. Im Kontext des Berichts über internationale Schifffahrtswege war die Einblendung daher schlichtweg falsch.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen