Alter Bekannter soll Mikel Arteta bei Arsenal beerben

Beim FC Arsenal geht gerade auf der Zielgeraden die Puste aus. Die Gunners haben schon den Carabao Cup und FA Cup verspielt. Nun drohen sie sogar, die Premier League zu verlieren und Mikel Arteta seinen Job. Einen Nachfolger hat der Verein schon im Blick.

Seit dem 7. Spieltag führt der FC Arsenal die Tabelle in der Premier League an. In der Champions League konnten sie ohne Punktverlust den ersten Platz in der Ligaphase holen. Statt der Souveränität vom Anfang der Saison ist derzeit wenig übrig. Die Gunners kassierten in den vergangenen vier Pflichtspielen drei Niederlagen und drohen nun sogar, die Premier League auf der Zielgeraden zu verspielen.

Laut der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" muss Mikel Arteta (44) im Falle einer erneuten titellosen Saison seinen Hut nehmen. In dieser Saison verlor seine Mannschaft schon im Carabao-Cup-Finale gegen Manchester City mit 2:0 und im FA-Cup-Viertelfinale gegen den Zweitligisten Southampton mit 2:1.

Verhandlungen stagnieren

Aktuell stagnieren die Verhandlungen zwischen Arteta, dessen Arbeitspapiere bis 2027 gehen, und Arsenal. Bei einer weiteren Saison ohne Titel wird sich die Lage "radikal verändern", so der Bericht.

Einen Nachfolger hat der FC Arsenal schon in Sicht. Die Klub-Legende Cesc Fabregas (38) soll den Posten übernehmen. Der Spanier trainiert derzeit erfolgreich das Serie-A-Team Como 1907.

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Fabregas spielte während seiner aktiven Karriere acht Jahre lang bei den Gunners. Bei den Klubverantwortlichen soll zusätzlich seine attraktive Spielweise einen guten Eindruck hinterlassen haben. Das Problem für die Londoner: Fabregas hat einen Vertrag bis 2028. Ob er den Klub vom Comer See vorzeitig verlassen will, wird sich noch zeigen. Im vergangenen Sommer war der Spanier schon bei RB Leipzig im Gespräch, sagte ihnen aber ab.