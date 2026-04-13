"Nicht Teil des Teams" – Wolffs beinhartes Urteil über Hamilton und Rosberg

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sorgt mit neuen Details über die Saison 2016 für Aufsehen. Er spricht über eine der größten Rivalitäten der Motorsport-Geschichte und enthüllt eine drastische Maßnahme.

In einem Interview mit "The Athletic“ gab Toto Wolff tiefe Einblicke in die wohl schwierigste Phase des Mercedes-Teams. Die Spannungen zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg erreichten damals ihren Höhepunkt. Mehrere teaminterne Crashs hatten die Situation immer weiter angeheizt, aus Konkurrenz wurde offenbar Feindschaft.

Der interne Krieg zwischen den beiden Top-Piloten gefährdete damals den gesamten Erfolg der Marke. Wolff zog schließlich die Reißleine und stellte beide Fahrer frei. Er kontaktierte dafür sogar den damaligen Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche, um die notwendigen Papiere unterzeichnen zu lassen.

Krieg der Sterne eskaliert

Der Auslöser für diese drastische Entscheidung waren wiederholte teaminterne Kollisionen. Besonders kritisch wurde die Lage beim Österreich-GP in Spielberg, als es beim Kampf um den Sieg erneut krachte. Rosberg landete damals nur auf dem vierten Platz. Für den Teamchef war damit eine Grenze überschritten. Laut Wolff entwickelte sich der gesunde Wettbewerb zu einer Feindseligkeit, die er in seiner Organisation nicht dulden wollte.

Die Konsequenz folgte prompt. Mercedes verschickte eine Nachricht an die beiden Stars, in der ihnen mitgeteilt wurde, dass sie vorerst nicht mehr Teil des Teams seien. „Hör zu, du musst da etwas unterschreiben“, erinnerte sich Wolff an das Telefonat mit Zetsche, der über die Freistellung beider Fahrer sichtlich erstaunt war. Doch für Wolff war klar: Die Interessen der Marke mussten über den Egos der Piloten stehen.

Ultimatum im Teambüro

Wenige Tage nach dem vorübergehenden Rauswurf bestellte Wolff seine Schützlinge ins Büro. Er stellte ein klares Ultimatum: Sollte es erneut krachen, müsste einer der beiden das Team endgültig verlassen. Dabei betonte er, dass ihm im Zweifel egal sei, ob er den Falschen wegschicke. Am Ende beruhigte sich die Lage. Rosberg sicherte sich ohne weitere Unfälle seinen ersten WM-Titel und verkündete kurz darauf seinen Rücktritt aus der Formel 1.