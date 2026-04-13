Verstappen vor Formel-1-Aus: "Muss mich überzeugen"

Die Red-Bull-Krise wird immer schlimmer. Superstar Max Verstappen spricht bereits offen über Motivationsprobleme.

Die Formel-1-Fans bangen derzeit um die Zukunft von Superstar Max Verstappen in der Motorsport-Königsklasse. Im Vorjahr sorgte ein mögliches Karriereende von Lewis Hamilton für Aufregung, nach dem GP von China war es der Super-Bulle selbst, der die Gerüchte um einen möglichen Abschied anheizte.

Der Start in die neue F1-Ära verlief für den österreichischen Rennstall absolut nicht nach Wunsch. Derzeit ist man froh, wenn man die Rennen in den Top 10 beenden kann. Und auch in der kriegsbedingten Rennpause dürfte sich keine Besserung der Situation abzeichnen.

Noch dazu hadert der 28-jährige Niederländer mit den neuen Autos, bezeichnete die Rennen zwischendurch sogar als "Mario-Kart" fahren oder "Formel E auf Steroiden". Derzeit bereitet sich Verstappen auf seinen Start beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring vor, wo er heuer nach dem Sieg greifen wird. Ein möglicher neuer Karriere-Weg geht somit schon auf.

Abgang von Lambiase als Schock

Hinzu kam der Abgang zu McLaren seines Weggefährten Gianpierro Lambiase, der seit Verstappen zu Red Bull kam, sein Renningenieur war. Damit verliert der Niederländer die nächste Vertrauensperson bei Red Bull, wodurch die Gerüchte über ein mögliches Karriereende zusätzlich angeheizt wurden.

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Schon davor waren die Aussagen des Niederländers besorgniserregend. "Jeden Tag, wenn ich aufwache,muss ich mich selbst überzeugen weiterzumachen. Sehr viele Male", sagte der Niederländer bereits vor dem Lambiase-Verlust.

Er gibt zwar zu, dass er mit dem Team weiter alles gibt, um auf die Erfolgsspur zurückkehren zu können. Wie lange das noch weitergeht, ist allerdings anhand dieser Aussagen mehr als fraglich. Zuletzt gab es auch immer mehr Gerüchte, dass er in der Formel 1 bleibt, aber ebenso wie Lambiase die Flucht zu McLaren ergreifen könnte.