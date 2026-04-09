Wegen Ferrari: Der wahre Grund hinter Lambiase-Abgang bei Red Bull

Der überraschende Abgang von Gianpiero Lambiase sorgte für viel Aufregung im Fahrerlager der Formel 1. Nun gibt es erste Berichte, was der wahre Grund für das Aus sein soll.

Nach neun Jahren Zusammenarbeit als Renningenieur mit Vierfach-Weltmeister Max Verstappen verlässt Gianpiero Lambiase Red Bull Racing nach der Saison in Richtung McLaren. Die Verkündung sorgte schon wenige Stunden nach Bekanntwerden für viel Wirbel in der Formel 1.

Die Bullen haben den Abgang mittlerweile auch offiziell bestätigt. Beim Rivalen, der zweimal in Folge den Konstrukteurs-WM-Titel holen konnte und durch Lando Norris im Vorjahr auch die Fahrer-Krone gewinnen konnte, wird dem Italiener ein "wichtiger Posten" gegeben, so heißt es.

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Lambiase als Teamchef?

Doch welche Position der 45-Jährige dort genau einnehmen wird, ist noch nicht bekannt. Doch nun machen erste Berichte die Runde, dass er dort sogar einen Landsmann beerben soll. Demnach soll Lambiase der neue McLaren-Teamchef werden und Andrea Stella beerben.

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Damit würde sich das nächste Job-Beben in der Formel 1 andeuten. Denn von einem möglichen Stella-Abgang beim britischen Rennstall war bislang nichts bekannt. Doch auch der hat einen Hintergrund, soll laut der niederländischen Zeitung "De Limburger" Sinn machen. Demnach soll dort wiederum Teamchef Fred Vasseur, der vor allem im letzten Jahr stark in der Kritik stand.

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Die Verantwortlichen in Maranello sollen den Vertrag von Vasseur auf jeden Fall nicht verlängern. Mit Stella möchte man einen erfahrenen Teamchef mit italienischen Wurzeln holen. Noch dazu war Stella von 2000 bis 2015 bei der Scuderia unter anderem als Renningenieur von Kimi Räikkönen beschäftigt.