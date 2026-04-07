Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Lewis Hamilton und Kim Kardashian bestätigen Romanze mit Insta-Video
© LH44Fanpage8/X

Power-Paar

Lewis Hamilton und Kim Kardashian bestätigen Romanze mit Insta-Video

07.04.26, 11:01
Teilen

Die Gerüchte sind endlich offiziell. 

Formel-1-Superstar Lewis Hamilton und die Unternehmerin Kim Kardashian haben ihre Beziehung mit einem sogenannten „Hard Launch“ in den sozialen Medien bestätigt. Am Montag teilte Hamilton ein actionreiches Video auf Instagram, das eine Reise nach Tokio dokumentiert, in dem er mit einem luxuriösen Ferrari durch die Straßen driftet.

Während seine Fahrkünste beeindruckten, waren es die letzten Sekunden des Clips, die das Internet zum Kochen brachten. Zum ersten Mal zeigte Lewis einen kurzen Moment mit Kim Kardashian auf dem Beifahrersitz. Nach einer Reihe rasanter Manöver hört man Kim atemlos sagen: „Das ist wahnsinnig“ („That’s insane“).

Das Warten hat ein Ende

Das Paar ist bereits seit Februar Gegenstand von Dating-Gerüchten, doch Lewis’ kryptische Bildunterschrift – „Wait is over“ (Das Warten hat ein Ende) – scheint nun zu bestätigen, dass sie ihre Romanze nicht länger geheim halten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen