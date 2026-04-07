Lewis Hamilton und Kim Kardashian bestätigen Romanze mit Insta-Video

Die Gerüchte sind endlich offiziell.

Formel-1-Superstar Lewis Hamilton und die Unternehmerin Kim Kardashian haben ihre Beziehung mit einem sogenannten „Hard Launch“ in den sozialen Medien bestätigt. Am Montag teilte Hamilton ein actionreiches Video auf Instagram, das eine Reise nach Tokio dokumentiert, in dem er mit einem luxuriösen Ferrari durch die Straßen driftet.

Während seine Fahrkünste beeindruckten, waren es die letzten Sekunden des Clips, die das Internet zum Kochen brachten. Zum ersten Mal zeigte Lewis einen kurzen Moment mit Kim Kardashian auf dem Beifahrersitz. Nach einer Reihe rasanter Manöver hört man Kim atemlos sagen: „Das ist wahnsinnig“ („That’s insane“).

Das Warten hat ein Ende

Das Paar ist bereits seit Februar Gegenstand von Dating-Gerüchten, doch Lewis’ kryptische Bildunterschrift – „Wait is over“ (Das Warten hat ein Ende) – scheint nun zu bestätigen, dass sie ihre Romanze nicht länger geheim halten.