Verstappen sauer über Red-Bull-Entscheidung

Beim Qualifying in Montreal wurde Max Verstappen nur Sechster. Schuld: Das von Red Bull vorgeschlagene Set-up. Dabei wurden die Zweifel des viermaligen Weltmeisters vom Team ignoriert.

Bisher läuft für Max Verstappen die Formel-1-Saison überhaupt nicht. Beim Sprint in Montreal wurde er nur Siebter und bei der Qualifikation konnte der Niederländer nur den sechsten Platz holen. Vor allem danach war er nicht begeistert über sein Team.

Laut Verstappen hat Red Bull seine Set-up-Vorschläge ignoriert. Gegenüber der niederländischen Presse meint der viermalige Weltmeister: "Wir haben an meinem Auto etwas anderes versucht, so wollte es das Team."

"Ich habe das schon so oft angesprochen"

Er erklärt: "Es war offensichtlich, dass das nicht so funktionieren würde, wie gedacht. Aber manchmal musst du das Team sein Ding machen lassen, um klarzustellen, dass etwas nicht funktioniert. Ich meinte: 'Wenn ihr glaubt, dass das klappt, dann versucht es.' Und offensichtlich hat es nicht funktioniert."

Im Qualifying sorgten der fehlende Topspeed und kalte Vorderreifen für große Probleme, so Verstappen. Der Red-Bull-Star verrät: "Ich habe das schon so oft angesprochen. Aber manchmal musst du sie selbst herausfinden lassen, dass etwas nicht funktioniert."

"Sie wollten das mit mir ausprobieren"

Im Team hat Verstappen gewöhnlich beim Thema Set-up eine Führungsrolle. Er fügt hinzu: "Natürlich hören sie mir oft zu, aber nicht diesmal. Sie waren sich sicher, dass es klappen würde."

Sein Teamkollege Isack Hadjar befand sich nur wenige Hundertstel hinter ihm. Doch beide hatten nicht dasselbe Set-up. Verstappen: "Sie wollten das mit mir ausprobieren, das ist schon seit Jahren so."

"Ich möchte um den Sieg kämpfen"

Er betont: "Als Fahrer kann ich natürlich sagen: "Lasst das Auto so, wie es ist, das ist schon okay", aber für mich hat es sich vorher nicht gut angefühlt, und das hat sich bislang nicht geändert. Ich bin mit einem Auto nicht einfach zufriedenzustellen. Ich möchte um den Sieg kämpfen, nicht um Platz sieben."

Zum Schluss meint Verstappen über das Qualifying: "Das gesamte Qualifying hat ins Nichts geführt. Ich bleibe da immer recht ruhig, aber hoffentlich verstehen sie jetzt, dass es nicht geht."

Das gesamte Rennwochenende verlief für Verstappen bisher schlecht. Am Freitag sollen seine Füße durch die Bodenwellen in Montreal manchmal von den Pedalen geflogen sein. Verstappen fordert von seinem Team, dass diese Fehler in den kommenden Wochenenden nicht wiederholt werden dürfen.