Neuer Red-Bull-Knall um Max Verstappen

Die Zukunft von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen sorgt weiter für Spekulationen.

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Nach einem Bericht der niederländischen Zeitung De Limburger wächst innerhalb der Red-Bull-Führung zunehmend die Unzufriedenheit über den Niederländer, weil er sich weiterhin nicht zu seiner Zukunft beim Rennstall bekennt.

Wenig Verständnis

Dem Bericht zufolge stößt vor allem Verstappens Zögern in der Chefetage auf wenig Verständnis. Obwohl der vierfache Weltmeister noch immer unter Vertrag steht, hat er sich bisher nicht festgelegt, ob er auch 2027 für Red Bull an den Start gehen wird. Die Verantwortlichen hätten erwartet, dass sich Verstappen nach den erfolgreichen Jahren und der Unterstützung des Teams klar zum Rennstall bekennt, berichtet De Limburger.

© EPA

Für zusätzliche Brisanz sorgt eine Vertragsklausel, die seit dem Rennwochenende in Silverstone greifen kann. Da Verstappen den zweiten Platz in der Fahrerwertung bis zur Sommerpause rechnerisch nicht mehr erreichen kann, soll ihm nun ein vorzeitiger Ausstieg aus seinem Vertrag möglich sein. Sollte er diese Option nutzen, könnte Red Bull den Abgang offenbar nicht verhindern.

Trotz sportlicher Fortschritte des Teams soll Verstappen weiterhin Zweifel an der langfristigen Entwicklung haben. Nach Informationen von De Limburger bereitet ihm vor allem der personelle Umbruch Sorgen. In den vergangenen Monaten haben mehrere führende Ingenieure und Mitarbeiter den Rennstall verlassen oder stehen kurz vor einem Wechsel. Diese Veränderungen sollen den Niederländer skeptisch stimmen.

Eine Entscheidung über seine Zukunft muss Verstappen dem Bericht zufolge spätestens im Oktober treffen. Als mögliche Szenarien gelten ein Wechsel zu einem anderen Team, ein überraschendes Karriereende oder sogar ein Sabbatjahr. Letztere Möglichkeit hatte der 28-Jährige in der Vergangenheit zwar mehrfach ausgeschlossen, soll inzwischen aber nicht mehr völlig vom Tisch sein.

Damit dürfte die Zukunft des viermaligen Weltmeisters auch in den kommenden Monaten eines der beherrschenden Themen in der Formel 1 bleiben.