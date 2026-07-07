Motorsport
TV
E-Paper
Sport

Team informiert

Verstappen-Deal rückt näher: Piastri will McLaren verlassen

OR
von
Zwei Formel-1-Fahrer in Rennanzügen gehen nebeneinander durch das Fahrerlager in Monaco.
© NurPhoto via Getty Images
Der Sensationswechsel der Formel 1 dürfte immer näher rücken. Oscar Piastri hat mittlerweile genug von McLaren und will den britischen Rennstall verlassen, das hat er den Verantwortlichen mittlerweile kommuniziert.
OE24 auf Google bevorzugen

Kommt es mit Saisonende tatsächlich zum Sensationstransfer in der Formel 1? Die Anzeichen verdichten sich, dass Max Verstappen Red Bull verlässt und dort das Cockpit von Oscar Piastri übernimmt.

Auch interessant

Pröll bei KI-Gipfel: "KI kennt keine Grenzen"

Keine Entschuldigung: Prinz Harry scheitert vor Gericht

Olympia-Knall: Aus für Traditionsbewerb

Wie "De Limburger" berichtet, sind die Bullen-Bosse zunehmend genervt von Verstappens Verhalten. Sie möchten schnellstmöglich Klarheit haben, wie es nächstes Jahr weitergeht. Der vierfache Weltmeister will sich dazu allerdings weiterhin nicht äußern.

Die Verantwortlichen vermissen die Loyalität und sind ob des Verhaltens mittlerweile extrem frustriert. Immer wieder wird Oscar Piastri als möglicher Nachfolger gehandelt.

Gute Beziehung zu Red Bull

Der Australier hat aufgrund seines Managers und Ex-Bullen Mark Webber einen guten Draht zum österreichischen Rennstall.

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 07: Oscar Piastri of Australia and McLaren and Mark Webber on the grid during the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on December 07, 2025 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Andrew Ferraro/LAT Images)
© LAT Images

Hinzu kommt, dass er bei McLaren ebenfalls unglücklich ist. Medienberichten zufolge soll er das britische Traditionsteam bereits informiert haben, dass er nach der Saison wechseln möchte.

Kein Vertrauen bei McLaren

Seit dem dramatischen Saisonfinale im Vorjahr, wo er zusehen musste, wie sein Teamkollege Lando Norris bevorzugt wurde und den Weltmeistertitel holte, dürfte das Verhältnis angespannt sein. Der Australier soll das Vertrauen verloren haben und möchte sich nun eine neue Herausforderung suchen.

Genau diese könnte ihn zum direkten Wechsel mit Verstappen zu Red Bull führen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Verstappen-Deal rückt näher: Piastri will McLaren verlassen

Nerven liegen blank: Verstappen-Frust in Silverstone

Fix: Verstappen kann Red Bull verlassen

Antonelli nach Silverstone-Drama bedient: "Es tut weh"

Fünf Festnahmen nach Raubüberfall auf Alain Prost

Horner-Hammer: Comeback mit Milliarden-Marke

Lego-Chaos vor Grand-Prix-Start in Silverstone

Brisant: Horner mit Ex-Red-Bull-Mitarbeiterin bei Formel-1-Comeback

Antonelli-Drama bei Leclerc-Sieg in Silverstone

Knalleffekt vor Silverstone-Rennen