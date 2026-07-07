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Verstappen-Deal rückt näher: Piastri will McLaren verlassen
Kommt es mit Saisonende tatsächlich zum Sensationstransfer in der Formel 1? Die Anzeichen verdichten sich, dass Max Verstappen Red Bull verlässt und dort das Cockpit von Oscar Piastri übernimmt.
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Wie "De Limburger" berichtet, sind die Bullen-Bosse zunehmend genervt von Verstappens Verhalten. Sie möchten schnellstmöglich Klarheit haben, wie es nächstes Jahr weitergeht. Der vierfache Weltmeister will sich dazu allerdings weiterhin nicht äußern.
Die Verantwortlichen vermissen die Loyalität und sind ob des Verhaltens mittlerweile extrem frustriert. Immer wieder wird Oscar Piastri als möglicher Nachfolger gehandelt.
Gute Beziehung zu Red Bull
Der Australier hat aufgrund seines Managers und Ex-Bullen Mark Webber einen guten Draht zum österreichischen Rennstall.
Hinzu kommt, dass er bei McLaren ebenfalls unglücklich ist. Medienberichten zufolge soll er das britische Traditionsteam bereits informiert haben, dass er nach der Saison wechseln möchte.
Kein Vertrauen bei McLaren
Seit dem dramatischen Saisonfinale im Vorjahr, wo er zusehen musste, wie sein Teamkollege Lando Norris bevorzugt wurde und den Weltmeistertitel holte, dürfte das Verhältnis angespannt sein. Der Australier soll das Vertrauen verloren haben und möchte sich nun eine neue Herausforderung suchen.
Genau diese könnte ihn zum direkten Wechsel mit Verstappen zu Red Bull führen.
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