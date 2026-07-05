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Wie im Autodrom

Lego-Chaos vor Grand-Prix-Start in Silverstone

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Drei Männer fahren in LEGO-Karts auf einer Rennstrecke, Zuschauer im Hintergrund.
© EPA
Vor dem Start des GP von Großbritannien kam es am Traditionskurs in Silverstone zu ungewöhnlichen Szenen.
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Anstatt der traditionellen Fahrerparade vor dem GP von Großbritannien am Sonntag (ab 16 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) ließen sich die Verantwortlichen in Silverstone etwas ganz Besonderes einfallen. Jeder Fahrer bekam ein Lego-Auto, das dem Gefährt in einem Autodrom ähnelt.

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Die Aktion sorgte auch für Kritik, vor allem Max Verstapen meinte, dass er die traditionelle Fahrerparade bevorzugen würde. "Ich werde es so schnell wie möglich hinter mich kriegen und den Fans zuwinken, weil sie es verdienen", meinte der 28-jährrige Niederländer.

Spektakel für die Fans

Zumindest für die Zuschauer vor Ort war die Fahrt eine Abwechslung zum üblichen Vorprogramm. Auch die E-Karts weckten die Rennfahrerinstinkte der Piloten. Manche machten einen Ausritt ins Gras oder die Auslaufzone aus Sand.

Andere machten aus dem Rundkurs in Silverstone ein riesiges Autodrom und fuhren sich gegenseitig ins Auto. Einzig die Streckenposten waren von den Aktionen wenig begeistert. Denn viele einzelne Lego-Steine fielen von den Autos ab und mussten im Anschluss aufgeräumt werden.

Rechtzeitig zum Rennstart um 16 Uhr war die Strecke allerdings wieder frei und die Legosteine stellten keine Gefahr mehr dar.

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