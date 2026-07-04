Antonelli gewinnt Silverstone-Sprint

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat in Silverstone erstmals einen Sprint in der Formel 1 gewonnen.

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Der 19-jährige Mercedes-Pilot aus Italien setzte sich in einem kurzweiligen Rennen gegen den britischen Lokalmatador und Pole-Setter Lewis Hamilton (Ferrari) durch. Vorjahressieger Lando Norris (McLaren) belegte den dritten Platz vor Spielberg-Sieger George Russell. Damit baute Antonelli seine WM-Führung vor Mercedes-Teamkollege Russell um drei Punkte auf 43 Zähler aus.

Am Samstag stand noch das Qualifying (17.00 Uhr) für den Großen Preis von Großbritannien am Sonntag (16.00 Uhr MESZ/jeweils live ORF 1, Sky) auf dem Programm. Red-Bull-Pilot Max Verstappen musste sich im vierten Sprint des Jahres hinter Charles Leclerc (Ferrari) mit dem sechsten Rang begnügen. Nach der Zieldurchfahrt meldete sich Mercedes-Boss Toto Wolff bei Antonelli und fragte mit einem Augenzwinkern: "Macht dich die schnellste Runde am Ende glücklich?" Der 19-Jährige antwortete mit einem Lächeln: "Ja, die macht mich noch glücklicher."

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In der Startphase hatte Hamilton, Silverstone-Rekordsieger mit neun Grand-Prix-Erfolgen, seine Spitzenposition noch vor Antonelli verteidigt. Dahinter entwickelte sich ein Fünfkampf inklusive mehrerer Überholmanöver zwischen Norris, Verstappen, Russell, Leclerc und Oscar Piastri (McLaren). Das Führungsduo baute seinen Vorsprung auf die Verfolger auf mehrere Sekunden aus. In der 8. von 17 Runden ging der Mercedes-Shootingstar am Ferrari von Hamilton vorbei und brachte den Sieg locker ins Ziel.